Médico cubano decepcionado con actitud de Irela Bravo en entrevista: "Vi miedo a la verdad"

El médico cubano exiliado Alexander Raúl Pupo Casas dijo haberse sentido decepcionado con la actitud mostrada por Irela Bravo durante entrevista con Alexander Otaola para el programa "El Mañanero".

Pupo Casas dice que vio en Irela mucho “miedo a la verdad y complicidad con la mentira”.

“En Irela vi a la generación culpable, a la generación que tiene un profundo remordimiento por los errores cometidos. Vi a esa generación cobarde que aun con la verdad dándole en la cara, se niega a aceptar que su vida se basó en la mentira más adoctrinada”, arremetió en Facebook el galeno cubano, quien reside en EE.UU. desde julio de 2021.

“Vi el oportunismo de alguien que no quiere quedar mal con nadie, vi a esa parte de Cuba que negaría su más profundo deseo y pensamiento para poder volver. En Irela vi miedo a la verdad y complicidad con la mentira”, añadió.

Alexander Raúl Pupo dice que Irela Bravo “es la prueba fehaciente del valor perdido y de la fe ciega a la derrota”.

“Fue Irela decepción esperada, no hubo sorpresa, no hubo ilusión. Desde su primera frase se sabía que Irela no quiere quedar mal con la Dictadura, porque quiere volver, y tampoco con el exilio por sí tiene que quedarse", apuntó.

El médico cubano dijo sentirse triste porque asegura que como la popular actriz no hay miles sino millones de cubanos en todas las orillas.

“Nos toca educarlos y enseñarles el valor de la verdad o aprender a lidiar con la hipocresía de tener que sonreírles la mentira…”, concluyó.

Alexander Raúl Pupo Casas había partido de indicar que “se ha de ser muy fuerte de corazón y de conciencia para admitir una equivocación propia y entender que se ha sido engañado".

Captura de Facebook/Dr. Alexander Raúl

Irela Bravo admitió en la entrevista que se queda a vivir en Miami por mejorar la calidad de vida de su familia en la isla, y la suya propia, algo que definió como un acto de "supervivencia".

La artista dijo que fue una decisión difícil de tomar porque en Cuba queda su madre, de 94 años, quien la impulsó a tomar la decisión bajo el argumento de que cambie el ciclo de su vida y aproveche para vivir bien los años que le quedan.

“Es la desesperanza. Cuando una persona no tiene esperanza, no vive, no puede fructificar”, contestó Irela Bravo al ser interrogada por Otaola acerca de lo que supone que una mujer como su mamá, que había sido “revolucionaria”, le dijera que se quedara en Estados Unidos.

En general, la popular actriz cubana durante la entrevista esquivó temas escabrosos o se fue de puntillas sobre asuntos como la existencia de presos políticos o la carencia de libertades en la isla, algo que muchos de sus seguidores achacan al miedo de que le impidan regresar, puesto que su madre anciana quedó en Cuba.

Irela Bravo dijo estaba en Estados Unidos de visita cuando tuvieron lugar las protestas del 11J y dice que le dio "dolor" lo que pasó y que incluso publicó algo sobre el tema en sus redes.

"Yo estaba en EE.UU. y no me sentí bien. Me dio dolor ver a esos jóvenes y la violencia con la que se procedió [...] Solo salieron a manifestarse, no a matar a nadie", indicó.

“A mí a Cuba no me ata nada material porque a mí nadie me ha dado nada allí y lo digo con mucho orgullo”, aseveró en otro momento la artista, quien reiteró varias veces que ella nunca disfrutó de "prebendas" en Cuba, y que todo lo que logró en la isla fue con su trabajo y gracias a su propio esfuerzo.

En diciembre fue noticia que Irela Bravo se encontraba de visita en Miami. En entrevista inicial concedida a Ian Padrón confesó que pasaría una larga temporada en Estados Unidos, aunque en ese momento no admitió que era para quedarse.

La actriz participará en el humorístico "La Habana en Hialeah" en el que desempeñará su popular personaje de "Chachita", el mismo que hacía en el popular programa de la Televisión Cubana "Vivir del Cuento".