Basquetbolistas cubanas llegaron a Estados Unidos

Yusleidis Miranda y Anay García Foto © García Oyaritá Anay / Facebook

Las basquetbolistas cubanas Yusleidis Miranda y Anay García, quienes estaban contratadas en un equipo en El Salvador, abandonaron ese país y partieron rumbo a Estados Unidos.

Yusleidis compartió un video en su muro de Facebook en el que muestra imágenes de su travesía hasta su llegada a Estados Unidos.

"Gracias a todas las personas que confiaron en mí y me tendieron la mano, a mi familia que siempre me apoyó desde el min 0, una meta más vencida para mí y vamos por más. Gracias, Dios y todo lo que me protege por permitirme llegar al país de la libertad", expresó.

Miranda y su compatriota García viajaron el pasado 22 de junio hacia El Salvador, tras ser contratadas por tres meses por el club Liga Municipal Monseñor Romero, de la Liga Mayor de Baloncesto Femenina de la nación centroamericana, según anunciaron las autoridades deportivas cubanas.

Foto: Captura de Cubadeportes S.A. / Facebook

Las atletas, ambas nacidas en Pinar del Río y con 26 años de edad, solo jugaron tres partidos con la escuadra salvadoreña, y antes de concluir su compromiso se fueron hacia Estados Unidos.

En el muro de Facebook de Yusleidis se informa que reside en Worthington, Minnesota, y en el de Anay se puede leer que vive en Miami.

No era la primera vez que competían en el básquet profesional. En 2018, junto a otras 16 basquebolistas, formaron parte de la Liga Nacional de Baloncesto Femenino de República Dominicana, gracias a un acuerdo con la Federación Cubana de esa disciplina.

Además, las dos jugadoras integraron la selección nacional cubana.