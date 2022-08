Hijo de chofer desaparecido en incendio de Matanzas responde a Díaz-Canel: "No digas más que son héroes"

Adrian Blanco, hijo del chofer Osmany Blanco Sosa, presuntamente fallecido durante el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, aclaró al gobernante Miguel Díaz-Canel que los desaparecidos en el siniestro no son héroes, sino víctimas.

El joven respondió así a un post del mandatario cubano en Facebook donde confirma la muerte del joven de 24 años Elier Correa, oficial del Cuerpo de Bomberos de Cuba, y lo llama "otro héroe de la hazaña en Matanzas". "Gracias a la proeza de hombres como él, se controló el incendio. Mis condolencias a sus seres queridos", concluyó el gobernante.

Post de Díaz-Canel en Facebook. Captura

Sin embargo, Blanco respondió a la publicación y pidió transparencia.

"No digas más que son héroes. Ni ellos ni mi papa eran héroes. Transparencia ¿sabe lo que es? Aplíquenla. Siento mucho y mi apoyo a su familia. Mi dolor es su dolor. Nadie lo sabe mejor que yo", expresó.

Comentario en Facebook. Captura

Osmany Blasco Sosa era chofer y estaba en el lugar del siniestro en la madrugada del sábado, cuando se produjo la explosión del segundo tanque de combustible que dejó 14 desaparecidos y un bombero de 60 años fallecido.

Ahora el régimen cubano enfrenta fuertes cuestionamiento de las familias de las víctimas y de la sociedad civil en la isla, por enviar a la zona de desastre a jóvenes inexpertos, la mayoría reclutas que pasaban el Servicio Militar en el Cuerpo de Bomberos de Matanzas.

Aunque el discurso oficialista intenta matizar la crisis y califica a los desaparecidos como héroes, las familias denuncian que los jóvenes no tenían que haber sido enviados a una misión de tal magnitud.

Vivianne Pérez De Prado López, madre de Leo Alejandro Duval Pérez de Prado, un joven de apenas 19 años desaparecido, compartió recientemente en sus redes: "Mil veces me voy a preguntar por qué tú y mil veces no voy a tener respuesta. Los lloro a todos los que conocí, pero tú no sales de mi cabeza. Solo estabas de paso por unos pocos meses y te tocó la mayor desgracia. Te nos fuiste muy pronto con sueños por cumplir y un millón de veces más por mostrar esa sonrisa".

Vivian López, abuela materna del joven, dijo que no cree en el martilogio, sino en la ausencia perpetua de su nieto al que más que héroe, considera una víctima.

"Solo un niño que iba a entrar en su etapa juvenil truncada. Destrozados sus sueños y proyectos de vida. Soñaba con ser neurocirujano y nos comentaba con entusiasmo sobre lo mismo. Mi niño no es un mártir, es una víctima del Servicio Militar Obligatorio. Perdonen, el dolor no me permite continuar. Él no tenía que estar allí", lamentó.

Un bombero que se encontraba en la zona roja y logró salvar su vida, dijo que el fuego abrasó a sus compañeros. Estos se encontraban a poco más de 10 metros del tanque acompañados de los choferes de pipa que proveían el agua para apagar el fuego cuando se produjo la explosión.

La búsqueda de los mismos empezará el sábado, cuando esté completamente controlado el incendio en un cuarto tanque de combustible que permanece muy caliente, informó el gobierno cubano.

El jueves fueron sepultados los restos de Elier Correa, a quien Díaz-Canel cita en su publicación, un bombero de Bayamo que se debatía entre la vida y la muerte tras sufrir fuertes quemaduras en una explosión que se produjo minutos antes de que estallara el segundo tanque.

El incendio fue ocasionado el viernes por la caída de un rayo sobre un depósito con miles de galones de combustible en la Base de Supertanqueros de Matanzas.