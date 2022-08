Bombero que vio morir a sus compañeros en Matanzas: "El fuego los abrasó"

Bomberos en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas Foto © Bohemia

Un bombero cubano identificado como José relata que vio morir a sus compañeros en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, cuando se produjo la explosión del segundo depósito de combustible en la madrugada del sábado.

En declaraciones al periodista cubano Yuni Moliner, que a través de su perfil de Facebook ha revelado varias historias del siniestro, el rescatista cuenta que se encontraba a escasos 10 metros de los jóvenes cuando explotó el segundo tanque.

"El fuego los abrasó", dijo el bombero, que se había separado del grupo para cambiar la toma de una manguera y también fue alcanzado por las llamas, pero logró salir corriendo.

"José debía conectar la manguera, pero justo en ese momento la toma no era la misma. Ah carajo! No hay algo tan molesto para un bombero como trabajar y toparse con estos problemas. Otro bombero sale a buscarle la toma, de pronto explota el tanque, larga la tapa, el fuego abrasó a sus compañeros, ya no los vio, ya no los va a ver más", explica Moliner.

Dijo que el hombre pudo correr y fue internado con quemaduras en el hospital, al igual que otros miembros del equipo, que no estaban tan cerca de la zona roja y lograron escapar de las llamas.

Otros testimonios de personas que pudieron salir con vida de la zona han descrito el momento de la terrible explosión, pero ninguno había confirmado que vio morir a los 14 bomberos que ahora se reportan como desaparecidos.

Yosbel Leandro Pichi, otro rescatista lesionado a causa de las múltiples explosiones que se dieron en la zona industrial de Matanzas, dijo que había llegado al sitio a las 02:00 am del sábado y tras la explosión, a las 04:00 am, tuvo quemaduras leves en los tobillos, brazos, cuello, manos y una pierna.

Los bomberos desaparecidos habían llegado antes y estaban alrededor del tanque enfriando otros dos tanques para evitar que se incendiaran, comentó.

También Luis David Castillo Corrales, integrante del Grupo Especializado de Operaciones y Socorro de Matanzas, recordó los duros momentos que pasó justo antes de la explosión. Dijo que un compañero al momento de la explosión estaba a solo 60 metros, aguantando las mangueras que estaban echando agua.

"Estuvimos casi 24 horas sin saber de él. Por suerte, está en el Faustino Pérez y está vivo, pero el resto de los muchachos, del Comando de Cienfuegos y de Varadero, que llegaban en ese momento, ese tanque les explotó a ellos arriba. De ellos, nadie... hasta ahora no tengo conocimiento de que alguien haya quedado vivo", lamentó.

Un vídeo en redes sociales muestra cómo un comando que estaba a unos 100 metros del lugar vivió la estremecedora explosión del segundo tanque.

"Acérquense aquí. Hagan silencio y escúchenme bien. Calculen a la distancia que estamos nosotros ahora. Aquí no va a pasar ni pinga. Aquí donde estamos no va a pasar nada. Eso es combustible, vieron que acaba de explotar el tanque ese. No va a pasar nada. Por supuesto que tenemos que sentir calor. Dejen la algarabía. Vamos a salir de aquí bien. Vamos a salir calmados. ¿Cuál es el problema?", dijo el Jefe del Comando.

Un rescatista dijo que la explosión fue tan fuerte que se incendiaron algunos carros de bombero. La radiación te quemaba la piel, sentías tu propio olor a quemado, detalló.

El viernes pasado un rayo cayó sobre un tanque con miles de galones de crudo en la Base de Supertanqueros originando un incendio de grandes proporciones en la refinería de Matanzas.

Hasta el momento se ha confirmado la muerte de dos personas, un joven de 24 años que falleció el miércoles a consecuencia de graves quemaduras adquiridas en una primera explosión y la de un bombero de 60 años cuyo cuerpo fue rescatado tras la explosión del segundo tanque el sábado.

La búsqueda de los 14 jóvenes desaparecidos aún no ha comenzado, pues los equipos de rescate continúan enfriando el cuarto tanque involucrado en el siniestro, que aún permanece con pequeños focos.

Ahora el régimen cubano enfrenta fuertes cuestionamientos por mandar a la zona roja a jóvenes reclutas del Servicio Militar, sin experiencia en incendios de tal magnitud.