Madre de activista cubano: No hay perdón para los que enviaron a jóvenes inexpertos al incendio en Matanzas

Ines Casal, madre del artista y activista cubano Julio Llopiz-Casal, expresó su dolor por la suerte que corrieron los jóvenes fallecidos en el incendio en Matanzas y afirmó que resulta imposible perdonar a los que tomaron la decisión de mandarlos a realizar el trabajo que requería de bomberos expertos.

“No hay perdón, ¡no lo hay! para todos los que enviaron, no a los profesionales que se supone son los que tienen la función de hacer frente a un incendio de las proporciones del que ocurrió en la Base de los Supertanqueros de Matanzas, sino a unos jóvenes inexpertos”, consideró Casal este lunes en una publicación de Facebook.

Captura de pantalla Facebook / Inés Casal

Subrayando que los jóvenes no eran bomberos, sino reclutas que “estaban pasando el Servicio Militar Obligatorio, antes de comenzar sus estudios superiores”, la madre cubana se compadeció de las familias que ahora lloran la pérdida de los suyos y exigió respeto para su dolor.

“¿Pueden imaginar el miedo, las dudas, los deseos de huir de algo tan horrible de esos indefensos e inexpertos niños, bajo las órdenes caóticas e inhumanas del jefe que los conminaba a seguir adelante?”, preguntó.

“No voy a pedir disculpas, y mucho menos aceptación o comprensión, con lo que voy a escribir. Pero hoy lo que voy a poner es lo que estoy sintiendo”, indicó en la misma línea de muchos otros ciudadanos que sienten dolor por la muerte de unos muchachos tan jóvenes y han manifestado repulsa por aquellos que quieren disfrazar de heroísmo la suerte que corrieron por sus decisiones.

“Todos los que, de alguna forma, fueron responsables de esa atrocidad son cobardes, son crueles, son inhumanos. Y solo espero que, hasta el final de sus días, los persiga el repudio de las personas dignas y humanas. No hablo de sus conciencias, porque carecen de ellas”, dijo Casal.

“Aquellos que cacarean sin ningún convencimiento que esos jóvenes son héroes de la Patria y que tratan de acallar con diplomas, medallas o un paquete de pollo los gritos de angustia de tantas madres, padres y familiares: ¡al menos respeten el dolor de la pérdida irreparable!”, exigió Casal en una publicación en la cual recibió un centenar de comentarios y muestras de adhesión.

Poco antes de las palabras de Casal un rescatista cubano se había manifestado en similar línea: "Había muchachos ahí del servicio militar, no eran profesionales, muchos a veces no entienden la gravedad del contexto, y aunque ellos no debían estar ahí, porque por la gravedad del siniestro, es en contra de la ley que soldados reclutas del servicio militar tomen parte en esa acción específica, aun así ellos se mantuvieron ahí, siguiendo órdenes, firmes, valientes".

"Eso fue una irresponsabilidad suprema; enviar a una mayoría de jóvenes bomberos, sin experiencia en el trabajo dentro de la piscina de contención; ¡esto constituye una violación de las normas de seguridad, en grado criminal!" dijo por su parte un bombero jubilado.

El incendio desatado el viernes 5 de agosto en la base de Supertanqueros de Matanzas deja este lunes un saldo oficial de dos fallecidos, 132 lesionados y 19 personas que permanecen hospitalizadas.