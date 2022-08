Cubanos enfrentan a funcionarios del régimen en Canadá

Un grupo de cubanos residentes en Canadá se enfrentaron este fin de semana a funcionarios del régimen que asistieron a las competiciones de la XV Copa Panamericana de Voleibol masculino en Gatineau, Ottawa.

La protesta comenzó el sábado en las semifinales del evento deportivo. Los exiliados cubanos gritaron fuera del local consignas como "Abajo Fidel Castro", "Abajo Raúl Castro", "Abajo el Comunismo", y "Pónganse a trabajar comunistas".

Aseguraron a los funcionarios del régimen que cuando Cuba sea libre todos los revolucionarios serán repudiados. Sin embargo, no recibieron respuestas. Los representantes del país comunista se mantuvieron en silencio hasta abandonar el local.

Entre los representantes del régimen se encontraba el embajador de Cuba en Canadá, Héctor Igarza, y el presidente de la Liga Nacional de Voleibol, Ariel Sainz.

"Usted señor, debería sentir vergüenza. Usted no representa al pueblo cubano. En Cuba me hubieran mandado la policía. ¡Traidores! La gente en Cuba no tiene comida, no tiene electricidad, pasa hambre, los niños se mueren en los hospitales. ¿Y ustedes qué hacen? ¡Pónganse a trabajar!", les gritó un manifestante.

Al día siguiente la protesta continuó en la final de la Copa Panamericana de Voleibol. A los cubanos no les permitieron entrar a ver jugar a su equipo en el Centre Slush Puppie, en Gatineau.

Uno de los manifestantes fue detenido por la policía canadiense que consideró incorrecto su comportamiento en el espacio público. Posteriormente confirmaron que el hombre quedó en libertad sin cargos ese mismo día.

Facebook Cubanos canadienses por una Cuba Democrática

Tras finalizar la competición de Voleibol masculino, los manifestantes enfrentaron una vez más a los funcionarios del régimen y al cuerpo de entrenadores que participó en el evento deportivo. A la vez felicitaron a los atletas cubanos que lograron alzarse este domingo con la medalla de oro en la XV Copa Panamericana.

Yanel Raúl Nieves, miembro de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática invitó a los compatriotas en todas partes del mundo a enfrentar pacíficamente a los funcionarios del régimen en los espacios públicos; y a exigir que respondan por la crisis y las carencias que sufre el pueblo de Cuba.

Este grupo de cubanos residentes en Canadá también protagonizó el martes pasado una protesta ante funcionarios del régimen que asistieron en Ottawa a la proyección de la película El Mayor, un filme de 2018 dedicado al patriota camagüeyano Ignacio Agramonte y Loynaz.

"Adonde quiera que vayan vamos a estar, no van a colonizar nuestros espacios", dijeron los emigrados.

El gobierno cubano recibió este lunes en La Habana al equipo de Voleibol masculino. Las autoridades del INDER reiteraron que Cuba aplaudió ese éxito deportivo y que "espera más de ellos".

El próximo evento que tienen estos campeones es el Campeonato Mundial, del 26 de agosto al 11 de septiembre en Eslovenia y Polonia.