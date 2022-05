Cubanos encaran a funcionarios del régimen en Canadá

Cubanos en Canadá Foto © Cubanet / Captura de video

Cubanos residentes en Canadá encararon el martes a funcionarios del régimen de la isla que asistieron en Ottawa a la proyección de la película El Mayor, un filme de 2018 dedicado al patriota camagüeyano Ignacio Agramonte y Loynaz.

En un video publicado por el portal Cubanet se ve al grupo de cubanos enfrentarse a un grupo de diplomáticos a los que llamaron "caraduras", durante una sesión de preguntas y respuestas sobre la película.

"Adonde quiera que vayan vamos a estar, no van a colonizar nuestros espacios", dijeron los emigrados, quienes impidieron que los funcionarios contestaran preguntas del público frente a representantes de varios países.

El influencer Darwin Santana, creador del canal de YouTube El mundo de Darwin, explicó al citado medio de prensa que los activistas salieron del lugar de proyección de la película y se plantaron frente a los miembros del cuerpo diplomático presentes.

"Estábamos tratando de que no engañaran a la gente que estaba ahí. Y trataron de hacer eso con sus consignas de "Patria o Muerte", etc. No pudieron con nosotros", agregó el joven, quien junto a otros cubanos gritó a la delegación oficialista que los emigrados en Canadá son de "Patria y Vida".

"Nos hemos enfrentado a la Embajada cubana sin miedo, sin lío, sin nada de eso. Está bueno ya de descaro ya", subrayó.

Recordó que los protagonistas de la cinta se exiliaron recientemente en Miami, y aseguró que la comunidad cubana en Canadá desmontará cada "farsa" de los funcionarios de la isla en ese país.

"Fuimos ahí porque es nuestro deber. Fuimos ahí porque, primeramente, era una gran farsa lo que le estaban mostrando a los canadienses. Esto es un festival de cine latinoamericano donde cada día que pasaba proyectaban una película de un país diferente, y ayer fue de Cuba", explicó Santana.

El pasado mes de marzo trascendió que los actores cubanos Daniel Romero Pildaín y Claudia Tomás Fuentes, protagonistas de la película El Mayor, llegaron a Miami.

El pasado año los cubanos en Canadá protagonizaron varias manifestaciones para visibilizar la crisis política y de falta de libertades en la isla, en un contexto de aumento de la represión contra activistas y opositores.

En mayo de 2021 varias familias levantaron carteles con las consignas "Patria y Vida", "Abajo la dictadura" y "Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara", cuando el artista independiente estaba retenido por el régimen en un hospital de La Habana.

Asimismo, los jóvenes, muy activos en la defensa de un cambio para su país, protagonizaron en marzo de ese año la Caravana “Patria y Vida” en apoyo a los activistas que enfrentaban la represión en la isla.

Los manifestantes en Toronto y Montreal pretendían con estas protestas pacíficas revertir la opinión pública de los canadienses sobre Cuba.