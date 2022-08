Gobierno cubano asegura que afluencia a bancos para vender dólares ha sido "significativa"

El gobierno cubano aseguró este miércoles que la afluencia a las entidades bancarias del país para vender dólares ha sido "significativa", tras la entrada en vigor el 4 de agosto de las resoluciones que contemplan la creación de un mercado cambiario para compraventa de divisas y el establecimiento de una tasa de cambio de 120 pesos por dólar.

De momento, las autoridades cubanas han implementado la compra de divisas en sus bancos. "Todavía no se venderán dólares ni otras monedas a los cubanos… forma parte de un paso que se dará más adelante", enfatizó a comienzos de agosto el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, sin precisar fechas o plazos de tiempo.

A punto de cumplirse dos semanas de la entrada en vigor de las resoluciones No. 126/2022 y No. 127/2022 del Banco Central de Cuba (BCC) relacionadas con el nuevo mercado cambiario para el sector no estatal y las personas naturales, la prensa oficialista cubana recorrió sucursales del Banco Metropolitano de La Habana Vieja para conocer el impacto que ha tenido su implementación.

“La afluencia de público en el banco ha sido significativa, fundamentalmente de turistas que ahora sienten mayor seguridad para cambiar sus divisas y reciben mejor oferta de tasa que en el mercado informal”, aseguró Javier Camejo Antolín, director de la sucursal 262, acotando que el proceso ha transcurrido con tranquilidad.

La decisión ha supuesto “un cambio satisfactorio”, como evidencia la afluencia de público en la sucursal, “que ha sido bastante favorable en estos días”, opinó Leidy Santana, jefa del departamento de banca personal.

Según Cubadebate, el objetivo de la medida es que el sistema financiero nacional pueda captar las divisas que se estaban moviendo en mercados informales. Las declaraciones recabadas por el medio oficialista subrayaron la idea de que es más seguro acudir al mercado cambiario oficial, antes que recurrir al mercado informal, donde las divisas no han hecho más que subir su cotización tras la entrada en vigor de la medida.

“Me da mayor seguridad cambiar en el banco, y por eso me decidí a venir hoy. Debo hacer varios trámites. He recibido un buen trato de los trabajadores, han sido pacientes y me han explicado muy bien. No es igual, ni parecido, cambiar en la calle. Apoyo esta decisión”, dijo Lázara Morales Alfonso, de 68 años.

Por su parte, Odalys Muñoz (60) consideró que “cada medida responde a la época en que estamos viviendo, y ahora es necesario captar las divisas”. Según esta clienta, “es el momento de tomar una determinación sobre el mercado cambiario. El país no tiene por qué dejar escapar las divisas. Eso daña la economía nacional”.

“Siempre es mucho más seguro cambiar en el banco”, añadió esta cubana que ofreció un pronóstico optimista acerca de la evolución del mercado cambiario oficial.

“La población se preocupa porque solo se aprobó hasta el momento la posibilidad de que el banco le compre a la población las divisas, pero, poco a poco, cuando el país esté en condiciones, se podrá también vender”, consideró la clienta que cambiaba antes “su salario” en CUC para poder “comprar en las tiendas” y tiene esperanza “en que pueda hacer lo mismo, pero con la divisa”.

La directora de la sucursal 266 del Banco Metropolitano, Judith Quesada Cañizares, comentó que “las resoluciones del BCC relacionadas con el mercado cambiario para el sector no estatal y las personas naturales han tenido impacto positivo en la población que durante estos días ha visitado la sucursal”.

Asimismo, opinó que “la medida ofrece beneficios para las personas naturales, pues la tasa de cambio aumentó favorablemente con respecto al mercado informal” y “en el turismo, ha tenido muy buena aceptación”, lo cual se ha podido apreciar “en un mayor dinamismo en las cajas”.

Entre las bondades de la medida glosadas por la prensa oficialista, Cubadebate conversó con Jorge Luis Aguilar, subdirector provincial de Cadeca. “Esta medida ha sido oportuna [y] ha tenido muy buena aceptación por parte de los turistas y visitantes en general”, aseguró.

"Todas las personas podrán a partir de mañana vender sus divisas al Estado y, próximamente, el Estado venderá los dólares a la población", afirmó Fil Fernández al anunciar la decisión de implementar un mercado cambiario oficial en Cuba. Por el momento, según la versión oficial, la compra de divisas en bancos del Estado marcha viento en popa.

Mientras tanto, el dólar, el euro y la moneda libremente convertible (MLC) continúan al alza en la compraventa en el mercado informal cubano, una competencia que se rige por la oferta y la demanda y que el régimen cubano teme convierta en papel mojado su tasa oficial de cambio y sus objetivos. Este miércoles, según El Toque, la compra del euro y la moneda libremente convertible en el mercado negro alcanzaba los 135 pesos cubanos.