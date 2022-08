Aduana de Cuba decomisa planta eléctrica a pasajero que excedió límite permitido

duana de Cuba decomisa planta eléctrica a pasajero. Foto © Facebook/Lázaro Manuel Alonso

La Aduana de Cuba decomisó una planta eléctrica a pasajero que se excedió en el límite permitido, tras la entrada en vigor de las nuevas disposiciones para las importaciones a la isla sin carácter comercial, según información de periodista oficialista trascendida a las redes sociales.

“Desde el día 15 de agosto, cuando entraron en vigor las nuevas normas de Aduana, solo se ha decomisado un artículo a un pasajero. Se trata de un viajero que trajo al país tres plantas eléctricas, cuando lo permitido hoy son dos por cada persona”, expuso este miércoles en su perfil de Facebook el periodista de la Televisión Cubana, Lázaro Manuel Alonso.

Alonso, quien señaló que realiza un reportaje para el sistema informativo de la TV en la isla, aseguró que “el resto de los viajeros han entrado al país todo su equipaje” y que “se mantiene libre de impuestos y sin límites en las cantidades, la importación de medicamentos, aseo y alimentos”.

También en otra publicación dijo que “en la Terminal 2 del aeropuerto de La Habana, se han incrementado las importaciones sin carácter comercial, a partir de las nuevas normas aduaneras. En particular, resaltan los equipos de generación de electricidad, lámparas recargables y ventiladores portátiles”.

Asimismo, aseguró en su red social que “el 80 por ciento de los pasajeros que llegan a Cuba transitan por canal verde, sin pagar impuestos”, además de reiterar que en los tres días que lleva de implementada la actual resolución de la Aduana de Cuba “solo se ha realizado el decomiso de un artículo, por exceder el límite de plantas eléctricas permitidas en la norma aduanera”.

En los comentarios de sus publicaciones un usuario expuso que “creo que en momentos como estos, y con la crisis energética que hay, se debería ser más flexible con la cantidad de platas eléctricas permitidas, así como en su potencia de generación, porque si mal no recuerdo la potencia máxima permitida es de como 1,100 W”.

Tras el señalamiento del usuario, Alonso le respondió que “no hay límite en la potencia permitida. Sí la hay en las cantidades. Son dos las permitidas por pasajeros”.

Otro internauta comentó que “la mayor arma que tenemos para enfrentar el bloqueo no está en el MINREX ni en la ONU. Está en las leyes aduaneras. Si el país no puede llevar a las familias cubanas los productos básicos y no tan básicos, pues tiene que abrir las fronteras para que entren de una u otra manera. Equipos automotores incluidos”.

“Eso sí es romper el bloqueo comercial. En la frontera, luchando contra el tráfico de drogas o armas de fuego, lo demás para adentro, de alguna forma servirá para suplir las carencias del mercado”, argumenta otro usuario.

Las importaciones de plantas eléctricas a la isla resulta un tema de relevancia ante la escalada de la crisis energética en el país, que impacta por igual al sector residencial como al sector económico, incluidos los cuentapropistas.

Este miércoles, el portal de noticias Cubanet difunde un reporte sobre la demanda en la isla de plantas eléctricas por parte de los dueños de negocios privados, quienes para salvar sus inversiones han optado por comprar generadores de energías para mantener sus producciones.

Pero esta opción, refiere el citado medio, también traerá un incremento considerable en el precio de venta de lo producido, ya que es una inversión que se debe recuperar, además de que se ha disparado la demanda y precios de las plantas eléctricas en la isla, tras la escalada del valor de las divisas en el mercado informal.

Las nuevas medidas para las importaciones a Cuba sin carácter comercial entraron en vigor el 15 de agosto, tras la aprobación de la Resolución 175/2022 de la Aduana de Cuba, en la que se introdujeron cambios en la importación no comercial de personas naturales, en respuesta a las medidas anunciadas por el gobierno cubano en la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular para oxigenar la moribunda economía cubana.

Según esta resolución, desde esta semana se puede importar hasta cinco teléfonos móviles, además de dos plantas eléctricas e igual número de motorinas eléctricas. En el caso de las motos se permitirá importar una tercera si se envía como carga.

Otros de los cambios es que quienes reciban envíos aéreos, marítimos, postales y de mensajería, sin carácter comercial, no pagarán el impuesto aduanero por los primeros 30 dólares estadounidenses del valor o su peso equivalente, hasta tres kilogramos del envío, en la relación valor/peso establecida por la Aduana.

También se definió como de carácter no comercial la importación de productos misceláneos por su valor y peso y por la diversidad de los artículos a importar, y no por las cantidades físicas, además de que subió la cantidad permitida de algunos artículos.

En la resolución se deja claro que el carácter no comercial de las importaciones tiene que ver con "la naturaleza y funciones de un artículo" y con que "la reiteración de las importaciones realizadas no evidencien el carácter o fin comercial de su importación".

Esa disposición se interpreta como una advertencia directa a las personas que se dedican al turismo de compras, conocidas como "mulas", quienes aprovechan sus estatus migratorios para salir del país e ingresar mercancías que luego se revenden en el mercado informal.

En caso de que la Aduana considere que se importa con carácter comercial, podrá sancionar al viajero con el decomiso de los artículos que excedan la cantidad establecida en la nueva resolución.

Esta nueva resolución de la Aduana trae un listado de precios, con el que se supone una disminución del 70% del impuesto hasta hoy cobrado por los mismos productos.

La flexibilización de la importación de artículos con fines no comerciales forma parte de un paquete de 70 medidas aprobadas por el gobierno cubano para recuperar la deteriorada economía nacional, marcada por la escasez de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad, y el agravamiento de la crisis energética a causa del déficit de combustible, que incide de manera directa en el transporte y los constantes apagones.

Tras las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, el gobierno exoneró de los pagos aduaneros la importación de medicinas, alimentos y productos de aseo sin fines comerciales, lo que ha representado un alivio para muchas familias con familiares en el exterior, para hacer frente a la carencia generalizada de estos artículos en el país.

Sin embargo, los críticos del gobierno sostienen que no es responsabilidad de los cubanos del exilio hacer frente a la escasez generada por la mala administración del país, y denuncian las consecuencias de la llamada Tarea Ordenamiento, que no solo se adoptó en el peor momento para Cuba, sino que empobreció más a los ciudadanos y generó brechas más profundas entre los diferentes sectores de la sociedad.