Cubanos critican caricatura en prensa oficialista a bomberos en incendio de Matanzas

Cientos de cubanos han criticado una caricatura aparecida en la prensa estatal, sobre los bomberos que participaron en la extinción del incendio de la Base de Supertanqueros en Matanzas.

Publicada en el portal oficialista Cubadebate bajo el título de "Héroes", el dibujo fue creado por Raimundo Llerena con el objetivo de homenajear a los bomberos que murieron en el trágico suceso.

Foto: Captura de Facebook / Cubadebate

Muchos aprecian falta de sensibilidad y de tacto al mostrar a los bomberos cubanos como si fueran mambises, montados a caballo y enfrentando el fuego con machetes; otros alegan que la ilustración los refleja como realmente fueron a combatir las llamas: sin preparación ni medios adecuados.

En medio de la conmoción que ha supuesto para el pueblo la muerte de 14 personas inocentes, las críticas a la caricatura han sido tantas y tan fuertes que Cubadebate eliminó la publicación de sus redes.

"No veo sentido a esa publicación. Estamos profundamente conmocionados con estos sucesos para intentar ahora sobre la muerte de estos hombres, hacer política. Con respeto le digo que no es correcto, hay mucho dolor en nuestros corazones para hacer de esta desgracia, una victoria política. Todos sabemos que ya no tiene solución lo sucedido, pero también sabemos que fue una tremenda mala decisión no haber retirado a esos bomberos de ese infierno...", dijo un camagüeyano.

"Esta publicación es una burla y una falta de respeto, de tacto. En primera, los muchachos del servicio militar no son héroes, son víctimas de irresponsabilidad y negligencia. En segunda, hay madres sufriendo, oíste Cubadebate, y un pueblo entero llorando...", comentó un médico emigrado.

"Qué falta de todo, en un momento de dolor profundo para las familias, parece una burla, como que los mandaron con algo primitivo a combatir algo terrible. Ustedes no paran en su fanatismo de hasta en lo más doloroso tratar de poner las cosas como no son", afirmó un autónomo.

"¿Por qué esos bomberos estaban ahí, tan cerca de un tanque con peligro de explosión? ¿Cuándo responderán a eso? ¿Cuándo hablarán de las fallas de seguridad?", preguntó una joven.

Foto: Captura de Facebook / Cubadebate

"En cualquier país del mundo libre y democrático, (...) este trágico accidente iba a ser profundamente investigado, por lo menos por dos agencias independientes especializadas, ofreciendo sendos relatorios de manera clara y transparente de todos los detalles relacionados con el siniestro desastre, indicando todas las responsabilidades y las faltas de seguridad y las negligencias cometidas. Todo esto daría una indemnización capital para los familiares de las víctimas, y un seguro enjuiciamiento de causa, para los culpados", aseguró un internauta.

"Como siempre, haciendo politiquería barata para tratar de justificar la negligencia de enviar a la muerte a jóvenes sin preparación y mucho menos con medios adecuados, no fueron héroes, fueron víctimas de una dictadura decadente", afirmó un emigrado.

"Qué vergüenza me da esa opinión gráfica, esos niños no son mambises, pongan los pies en él suelo. Por Dios, qué dolor, niños inocentes que no tenían que estar allí acatando órdenes de superiores, que ninguno estaba en la primera línea, solo dan ordenes", dijo una camagüeyana.

"Lo de ustedes no tiene nombre. Esto me parece una gran burla contra las víctimas de ese incendio. Esos bomberos y reclutas no son héroes, porque héroe se decide ser. Son víctimas, porque fueron enviados ahí por negligencia, con falta total de conocimiento de la situación real de ese incendio, y sin los medios técnicos necesarios para un incendio de esas proporciones. La propaganda que ustedes hacen un día les pasará factura", aseguró un joven.

Esta semana, varios cubanos han pedido que se levante en Matanzas un monumento en honor a los bomberos fallecidos en el incendio de la zona industrial, en el que murieron 16 personas, mientras otras 17 continúan hospitalizadas.

"Desde ahora, lanzamos la propuesta de un monumento a la entrada de la Bahía a los caídos en el mayor siniestro en la historia de nuestro país. A los que no regresaron a casa, a los que lloramos todos, por los que nos desvelamos todos estos días, a los hijos eternos de esta ciudad", dijo un cubano en Internet.

El miércoles, los peritos en Medicina legal informaron que no podrán identificarse de manera absoluta los restos óseos de las 14 personas reportadas como desaparecidas durante el incendio.

El doctor Jorge González, al frente del equipo de forenses que hicieron la búsqueda de los restos, dijo en conferencia de prensa que "no se ha podido realizar una identificación absoluta de los restos encontrados", pues debido a las altas temperaturas a que estuvieron sometidos los cuerpos, no quedaron restos de ADN ni otros elementos físicos indispensables para realizar la identificación absoluta.

El especialista reveló que se recuperaron 754 fragmentos óseos, que se ordenaron en 14 agrupaciones de restos que se corresponden con la cifra de personas desaparecidas, pero -dijo- "no podemos distinguir o diferenciar una de otra y ponerle nombre a estos restos".