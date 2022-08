Cubanos piden un monumento en honor a fallecidos en incendio de Matanzas

Bomberos de Cuba en incendio en Matanzas Foto © Periódico Girón

Varios cubanos pidieron que se realice en Matanzas un monumento en honor a los bomberos fallecidos en el incendio de la Base de Supertanqueros de esa provincia.

La solicitud llega tras decretarse este miércoles el duelo oficial en Cuba por la muerte de 16 personas en este siniestro de gran magnitud y sin precedente en la isla.

"Desde ahora, lanzamos la propuesta de un monumento a la entrada de la Bahía a los caídos en el mayor siniestro en la historia de nuestro país. A los que no regresaron a casa, a los que lloramos todos, por los que nos desvelamos todos estos días, a los hijos eternos de esta ciudad", dijo un cubano.

Esta persona indicó que es "el mejor de los homenajes" que se puede brindar, un "lugar al cual poder rendir tributo cada día".

También en la red social Twitter otro cubano pidió que se levante un monumento en honor a las víctimas del incendio en Matanzas.

"Más que un simple duelo, las inocentes víctimas del Infierno de Matanzas, merecen un monumento en esa ciudad como el que se construyó a los bomberos víctimas de la explosión en la Ferretería Isasi. Y así perpetuar su valor e inocencia", dijo el usuario.

"Apoyo la iniciativa planteada por muchos matanceros para la construcción de un monumento que preserve en la memoria a los fallecidos en el incendio de la Base de Supertanqueros. Propongo que sea costeado por la ciudadanía y que esta decida el diseño entre varias propuestas, así como el emplazamiento, en este caso con la consulta a la oficina de Patrimonio de la ciudad", dijo una cubana en Facebook.

Todas estas propuestas han recibido apoyo en las redes sociales de cubanos que también consideran oportuna la construcción del monumento. Sin embargo, la ciudadanía exige tener voz y voto en la elección del tipo de monumento a colocar y la aprobación de su diseño.

"Espero que los afamados arquitectos de esta ciudad no sigan haciendo desastres porque no ponen una, cada vez que veo algo es peor que lo anterior", dijo una persona. Le respondieron: "Por eso es necesario los concursos y no los proyectos puestos a dedos".

El gobierno cubano indicó este miércoles que los restos óseos de las 14 personas reportadas como desaparecidas en el incendio no podrán identificarse de manera absoluta.

Los Peritos cubanos en Medicina legal recuperaron 754 fragmentos óseos, ordenados en 14 agrupaciones de restos. Esto se corresponde con la cifra de personas desaparecidas, pero no pudieron diferenciar una de otra ni ponerle nombre a esos restos humanos.

Las críticas al gobierno crecen por enviar a la zona roja a jóvenes inexpertos que pasaban el Servicio Militar obligatorio. El Estado no se ha pronunciado sobre este tema, pero anunció que prepara un homenaje y las honras fúnebres a los bomberos fallecidos.

El mandatario Miguel Díaz-Canel, dijo que el funeral y el homenaje que realizará el pueblo matancero en nombre de toda Cuba será el más sensible de todo el doloroso proceso que ha vivido el país en los días recientes.