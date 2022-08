Policía golpea a niñas durante protesta contra el Gobierno en Nuevitas

Al menos dos niñas resultaron golpeadas por la policía y otros uniformados durante la segunda noche de protestas en Nuevitas, Camagüey, según relataron en un video difundido por redes sociales.

Por segunda noche consecutiva, los vecinos de Nuevitas salieron a las calles a reclamar el fin de los prolongados y frecuentes apagones que sufren desde hace semanas. Sin embargo, a diferencia de la primera protesta, en esta ocasión el régimen respondió con brutalidad policial.

Dos menores de edad, una de ellas de 11 años, fueron golpeadas durante la acción policial. Según su testimonio, los policías no tuvieron reparos en golpearlas y forcejear con ellas hasta conseguir que se soltaran de un hombre -al parecer el padre de una de ellas- al que los represores detuvieron violentamente para llevarlo a la estación policial.

“A mí me dieron por aquí [pierna], por aquí [cintura], me viré después y me dieron por aquí [espalda]”, dijo una de las niñas entrevistadas por la usuaria de Facebook identificada como ‘LaChamaca DeChamaco Yaestaostinada’.

Otra afirmó que respondió a la agresión de los uniformados, que montaron un despliegue policial con presencia de paramilitares vestidos de civil, agentes de la Seguridad del Estado, militares y miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

“Yo cogí y le di, porque ellos me dieron, y me caí y me ‘metieron’ a mí también. A mí me ‘metieron’ por aquí (espalda), por los pies”, dijo la segunda niña entrevistada pocos minutos después de transmitida la redada policial, denunciada con vehemencia por la usuaria de Facebook, que tuvo el valor de grabar las violentas escenas y enfrentar y denunciar a los represores.

“¡No se queden ahí mirando, únanse!”, clamo la reportera ante la pasividad de los vecinos que presenciaban el atropello policial. Según se escucha en el video, algunos de los presentes denuncian la arbitrariedad policial, ya que el detenido “no había hecho nada”.

“Nosotros íbamos caminando [en la protesta] y se bajó la policía con una pila de gente ahí… Había motores… Cogieron a X… Mi prima y yo estábamos ahí… Yo estaba agarrada de mi papá y ella también… Entonces, para coger preso a mi papá, nos tuvieron que dar los policías”, contaron ambas menores de edad.

Las imágenes de la represión, los chillidos de protesta de las menores y el testimonio que dieron unos minutos más tarde resultan escalofriantes y elocuentes del grado de nerviosismo de las autoridades ante las protestas que se suceden a diario en Cuba; un temor que los lleva a querer silenciar al pueblo con más mano dura y represión.

“Eran una pila de policías. Estábamos abrazadas mi amiguita y yo, y nos cayeron arriba una pila de policía y nos dieron golpes. Uno gordo ahí fue el que me metió duro”, indicó una de las niñas golpeadas por los uniformados del régimen cubano.

“Mira, tengo los dedos [de los pies] llenos de sangre”, mostró una de ellas. “Me dio por aquí [costillas] y me cogió por el cuello”, dijo la otra, enseñando a cámara los moretones que le habían provocado la actuación policial.

Este jueves, vecinos del reparto Pastelillo del municipio Nuevitas, en Camagüey protagonizaron una protesta en la noche del jueves durante un apagón. Tras las protestas, las autoridades locales organizaron en la mañana del viernes un acto de "reafirmación revolucionaria".

De poco sirvió la mascarada oficial, pues este viernes los nueviteros volvieron a las calles para volver a exigir “Libertad” y pedir el cese de los apagones que les afectan al ritmo de la conga "Ponga la corriente pinga".

La represión policial se transmitió en directo por las redes sociales. Los reportes indican que los altercados ocurrieron sobre las dos de la mañana, hora de Cuba, pero la manifestación se inició en la noche del 19 de agosto.