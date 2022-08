Aly Sánchez felicita a Heydy González en su cumpleaños y recuerda una broma que le hicieron

La actriz cubana Aly Sánchez felicitó a su amiga Heydy González por su cumpleaños este 22 de agosto y lo hizo recordando una broma que le hicieron hace algún tiempo.

“Quise recordar esta broma a la hermana que la vida me regaló porque hoy está de cumpleaños y quiero tenga presente el valor de su paciencia”, escribió Aly Sánchez en su perfil de Instagram junto a un video de la broma que le hicieron a Heydy.

En las imágenes se ve a la intérprete de Hidroelia, que se preparaba para un viaje a Cuba, acceder a ayudar a un amigo de Aly, el chef Yeikel Santos, quien necesitaba mandar unas medicinas para su familia en la isla.

Sin embargo, lo que en un principio eran algunos pocos medicamentos se fue convirtiendo en un montón de paquetes. Mientras más ella le decía que no podía llevarlo todo, más cosas aparecían.

Heydy no sabía que se trataba de una broma y se fue angustiando porque ella también necesitaba llevarle cosas a su familia, y Yeikel parecía querer “aprovecharse” de su viaje.

“No lleves nada entonces. Los favores se hacen bien o no se hacen”, se le escucha decir al chef aparentemente muy molesto, luego de que Heydy le dijera que solo podía llevarle las medicinas.

“Se ve que ustedes ya a la vez que son artistas se creen cosas”, le dice Yeikel y Heydy pierde lo que le quedaba de paciencia y lo llama falta de respeto.

Cuando la actriz ya estaba muy molesta fue que sus amigos le dijeron que aquello se trataba de una broma y todos rompieron a reír.

Además del video de este mal rato, Aly Sánchez le envió un lindo mensaje de felicitación a su amiga. “Mi tata: Si hubieses sido hombre estaría casada contigo”, bromeó la actriz.

En sus palabras, Aly escogió las características que mejor definen a su amiga: “Paciente, inteligente, cariñosa, pendiente, humilde, simple, nunca está brava y siempre está pendiente de hacerte feliz, que más se le puede pedir a la vida. Te amo. Feliz cumple”.

Muchos de los seguidores de Aly Sánchez en Instagram rieron a lo grande con la broma, pero también aprovecharon para felicitar a Heydy.

“Este video provoca esa risa que te duele la cara y la barriga cuántas veces lo veas. Feliz cumpleaños”; “La pobre a mí siempre me pasa”; “Limosna con escopeta”; “Jiji se calentó Heydy. Feliz cumpleaños bonita”; “Así me pongo yo cuando me dicen unas medicinas y me llegan con una jaba llena”, escribieron algunos.

La cumpleañera recibió este aniversario rodeada de amigos, su pareja y su hija Galilea, quienes le prepararon una fiesta sorpresa para celebrar la fecha.

