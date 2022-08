Willy Chirino responde al llamado de ayuda de una madre cubana

Willy Chirino y madre cubana con su hijo enfermo Foto © Willy Chirino / Facebook y y María Caridad Pérez / Facebook

El cantante cubano Willy Chirino respondió este martes al llamado de ayuda público que le hizo una madre desesperada desde Cuba.

María Caridad Pérez, madre de un joven de 18 años que sufre discapacidad mental y motora, compartió un video tomado a su hijo en pleno apagón, que muestra el desamparo que sufre.

María Caridad Pérez en Facebook

"Miren, pueblo de Cuba y mundo, miren a Jesús como está. Una madre no miente ante un hijo en estas condiciones: crisis tónica, llanto neurológico, miren la columna como se le pone... Por eso voy a seguir gritando abajo la dictadura", dijo.

El hijo de María Caridad tiene convulsiones y le faltan los medicamentos que requiere para tratar su epilepsia. Ella pidió compartir el video para que le llegara a Willy Chirino, porque necesita que alguien asuma los gastos de una atención médica del muchacho en Estados Unidos.

"Ya tengo abogado y affidavit y mis papeles, solo necesito para que el abogado pueda hacer el proceso legal de inmigración, un patrocinador de los gastos médicos, una familia pudiente, un artista con corazón, alguien dispuesto a patrocinar el hospital para Jesús", explicó en la sección de comentarios del post.

Horas después, el cantante y compositor respondió en la publicación.

"Por favor, háganme llegar como puedo contactar a su familia en Cuba. Gracias", dijo, a lo cual la aludida le envió su número de WhatsApp.

Facebook / María Caridad Pérez

María Caridad compartió otro mensaje dirigido al gobernante Díaz-Canel, en el que denuncia la falta de atención que padece su hijo enfermo.

Facebook / María Caridad Pérez

"Solo yo sé lo que sufren las madres en pleno apagón para atender a sus hijos enfermos, Canel. Mira la sangre de mi hijo en las gasas por la fuerza de sus convulsiones y su falta de medicinas. Llevo ya meses pidiéndola, tengo pruebas. Tu (robo-ilusión) no me las da. Mi hijo hecho caca, sin higiene, sin agua, sin luz, un crimen total, un abuso, es totalmente inhumano. Clarias, no me avergüenzo, solo hago justicia", expresó.

Esta madre lleva tiempo haciendo publicaciones en las redes sociales, en las que pide ayuda para su hijo, a la vez que denuncia el desamparo en que la ha dejado el gobierno.

En junio del año pasado, en declaraciones a CiberCuba, explicó que llevaba seis meses pidiendo ayuda para que le dieran una visa humanitaria para poder llevar a Jesús a un lugar donde reciba la atención que precisa.

"Jesús es un niño con una desnutrición crónica severa. Este problema del reordenamiento ha agravado más mi situación porque todos los alimentos, los jugos, las compotas que el niño necesita están por dólares...", detalló entonces.

"La asistencia social nos da una chequera de 2,800 pesos que cuando la repartes en todo lo que tienes que pagar en la bodega, 180 pesos del gas por encamado, más 600 pesos de esa canasta básica que dan, más tengo una hija menor de edad, (...) se demuestra que no es suficiente. Anteriormente daba una dieta con pollo, arroz, frijoles, unos paqueticos de espaguetis y un pomo de aceite, un mes sí y un mes no. Esa dieta se la quitaron a Jesús al cumplir 16 años", señaló.

Aquejado de una hipoxia cerebral desde que nació, Jesús Lázaro Lorenzo Pérez precisa cuidados especiales, sobre todo en su alimentación. Tiene una gastrostomía endoscópica mediante la cual le administran alimentos directamente hasta el estómago, y padece Síndrome de Lennox, enfermedad que le genera episodios de epilepsia y para la que no hay paliativos en las farmacias cubanas.

En junio de 2021, María Caridad envió un mensaje a Díaz-Canel, en el que le preguntó si había pensado en las mujeres como ella cuando tomó la decisión de suspender los depósitos en dólares.

"Presidente Díaz-Canel, te está hablando la madre de Jesús Lázaro, un niño enfermo en Cuba, a la que nunca has dado respuesta después de años dirigiéndome a ti: ¿Tú pensaste en nosotras? ¿Tú pensaste en los niños encamados en Cuba, en los enfermos de cáncer a la hora de abrir esas tiendas donde están los alimentos que ellos necesitan?", preguntó.