Reguetonero El Yonki cuenta detalles de su accidente automovilístico

El reguetonero cubano El Yonki y su esposa se están recuperando del accidente automovilístico que sufrieron este fin de semana en Homestead, cuando regresaban a casa luego de un concierto del artista

Una camioneta blanca se les metió delante, pero no calculó bien el espacio y, al incorporarse en la senda, los lanzó contra el contén y de ahí se estrellaron contra un poste, contó el intérprete de "me faltas tú".

"Uno solo sabe esto cuando uno tiene un accidente, es un lapso muy rápido, de tres a cinco segundos, no más. Cuando recibimos el impacto, que yo me bajo a sacar a mi esposa del carro, no había nadie, la calle desierta", contó El Yonki durante una entrevista con el youtuber Adrián Fernández.

El otro conductor se dio a la fuga inmediatamente. Unas personas que venían por la senda contraria y vieron el impacto, giraron en U y fueron quienes llamaron a la policía y les explicaron en inglés lo que había pasado.

La policía y la ambulancia llegaron a los pocos minutos y les dieron los primeros auxilios a la esposa, y a él le inmovilizaron el cuello porque tenía mareos.

La esposa, que era la que estaba conduciendo, respondió a algunos comentarios en las redes sociales a raíz del accidente y del video que subió El Yonki cuando iban en la ambulancia, que decían que ella provocó el accidente para recibir ciertos beneficios económicos por el choque.

"Quiero aclarar que yo manejo con mucho cuidado, no tomo, voy con mucha atención a las millas. No me importan los comentarios de las redes, pero quiero aclarar que yo no provoqué este accidente", dijo.

"Nadie sabe el dolor y el susto que yo pasé, y nosotros no necesitamos ningún 'clinicazo'", aclaró la esposa del reguetonero.

A causa del accidente, ella tiene una fractura del radio (uno de los huesos del antebrazo) y varias de las uñas de esa mano se le desprendieron completamente. El Yonki tiene una contracción en las vértebras de la cervical por el impacto.

No obstante, el artista aclaró que no cancelará las próximas presentaciones que tiene previstas y que, aunque no podrá estar al 100% porque acostumbra a bailar mucho sobre el escenario, sí le dará a sus seguidores un buen show.

"Mi esposa tienes que estar mínimo 45 días cuidándose la mano, haciendo reposo y siguiendo los tratamientos del doctor para que el hueso de la fractura vuelva a su lugar y no tengan que operarla. El doctor me dio permiso para incorporarme al trabajo y seguir con las terapias y los procedimientos indicados para que todo vuelva a la normalidad", dijo El Yonki en sus redes sociales.

