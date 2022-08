Camila Cabello y Hans Zimmer estrenarán banda sonora de la serie documental "Frozen Planet II"

Camila Cabello y Hans Zimmer Foto © Instagram / Camila Cabello y Hans Zimmer

Camila Cabello acaba de dar otro gran paso en su carrera, esta vez al lado de uno de los compositores de cine más famosos del mundo, Hans Zimmer.

La cubana será la voz detrás de canción titulada "Take Me Back Home", parte de la banda sonora de la nueva docuserie de BBC One, Frozen Planet II.

La colaboración entre la intérprete de “Havana” y el compositor alemán ganador de dos Premios Oscar por las bandas sonoras de las películas El Rey León y Dune, se estrenará el próximo viernes 26 de agosto junto al tráiler extendido de la serie.

“Mi vida es un sueño”, escribió Camila en su cuenta Twitter al anunciar el estreno de la canción que acompañará el audiovisual narrado por el científico y naturalista británico Sir David Attenborough y producido por la Unidad de Historia Natural de BBC Studios.

La cantante comentó a BBC que “poder combinar mi pasión por el planeta en el que vivimos y mi música es un sueño hecho realidad, por no hablar de poder trabajar con la leyenda que es Hans Zimmer”.

Camila Cabello aseguró que “Frozen Planet II es impresionante y la narración de Sir David es profundamente poderosa mientras intentamos proteger estos increíbles ecosistemas del calentamiento global”.

La joven añadió que está muy agradecida de poder prestar su voz a una serie tan inspiradora.

En sus declaraciones a la BBC, Hans Zimmer añadió que "fue enormemente emocionante componer y grabar 'Take Me Back Home' con Camila y descubrir que su talento musical es tan poderoso como su voz”.

El compositor, que una vez más se une al arreglista Anže Rozman y al productor Russell Emanuel, señaló: “El equipo de Bleeding Fingers y yo nos sentimos increíblemente privilegiados por haber tenido la oportunidad de componer la banda sonora de un hito de la historia natural tan pionero e importante como Frozen Planet II".

De acuerdo con las valoraciones de BBC, la voz de Camila y la banda sonora creada por Zimmer logran transmitir ese sentimiento de fragilidad y peligro que corren las regiones más frías del planeta.

BBC Radio 1 estrenará "Take Me Back Home" en el Show de Greg James este viernes, pero también se lanzará a través de las redes sociales de Camila Cabello.

Frozen Planet II es una secuela de la serie de igual nombre que se estrenó en 2011. En esta oportunidad tendrá seis episodios que llevarán al público a un viaje por los polos norte y sur.

