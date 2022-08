Influencer mexicana Paola Castillo cuenta experiencia en Cuba: "No hay agua para tomar"

La influencer mexicana Paola Castillo pasó de ser odiada por los cubanos a recibir muestras de respeto tras mostrar la realidad de un país que desconocen muchos turistas cuando viajan a la isla y no solo mencionó la falta de derechos políticos y sociales, sino la carencia de agua potable y alimentos.

Castillo fue criticada durante su viaje a Cuba por mostrar solo lugares paradisíacos e incluso usar palabras que aparentemente defendían al régimen, sin embargo, el video que publicó en sus redes sociales da un giro de 180º a la historia.

"No estoy ciega, vi absolutamente todo. Vi de un extremo al otro. Personas en la calle nos pedían que les compráramos leche", dijo.

La joven recordó cómo fue su llegada a la isla, tras ser retenida por las autoridades migratorias que inventariaron todo el material de trabajo (ordenadores, cámaras, discos duros, etc.) al salir del aeropuerto sintió que había hecho un viaje en el tiempo.

"Lo único que vimos fueron autos clásicos de los años 50. Claramente me impacté porque es algo que no ves todos los días", explicó.

Otra de las cosas que más le impactó fue que el gobierno cortara el internet, uno de los más caros del mundo, para evitar que se conocieran en las redes sociales sobre las protestas que tienen lugar en los últimos meses en contra de los apagones.

"Nos dijeron que tratan de mantener tan oculto eso que les quitaron las redes sociales, la luz, todo, para que más personas en la isla no se enteraran. La censura en ese país es de otro mundo", alegó.

Castillo y sus acompañantes se salieron un poco de las rutas que habitualmente siguen los turistas, dígase museos, plazas y calles principales, y descubrieron un país totalmente diferente.

"Veíamos las casas cayéndose. Edificios muy antiguos, agrietados, viejos. Tuvimos la oportunidad de entrar a una casa. Nos recibieron y dejaron ver cómo vivían. Es impactante que a unas dos cuadras de donde está todo lo turístico, estén las personas en esas condiciones", abundó.

El equipo de la influencer vio el interior del refrigerador de esta familia y no ocultó su asombro al ver lo poco que tenían para alimentarse.

"Lo que tenían ahí era nada", afirmó.

Sobre la falta de acceso potable, Castillo enfatizó que a diferencia de muchos países, el agua en Cuba no es tratada y la gente debe hervirla antes de consumir, para acabar con las bacterias y microorganismos que hay en ella, y que ni los turistas pueden comprarla embotellada porque no hay.

"La gente decía: aquí no hay eso, aquí no hay agua", recordó.

A la falta de agua potable se sumaron las condiciones climatológicas de Cuba como el calor y el sol, que para muchos llega a ser insoportable.

La escasez de comida se extiende también a los restaurantes, donde muchas veces los menús no se corresponden con la disponibilidad de productos, producto de la falta de materias primas.

En medio de tanta escasez y precariedad, a la turista mexicana y su equipo les llamó la atención cómo el gobierno destina recursos humanos y financieros a sostener lugares como la tumba del dictador Fidel Castro en el cementerio Santa Ifigenia,de Santiago de Cuba.

"Todos estos recursos que se podrían utilizar en darle de comer a la gente, una vida digna, agua potable, medicinas, salud, los están utilizando en tener un panteón bonito de mármol, en guardias que cambian cada 30 minutos para resguardar una tumba, algo que está ahí, inerte, de algo que ni siquiera existe en este mundo", enfatizó.

Aunque en su viaje mostró lugares paradisíacos, los más atractivos desde el punto de vista turístico, Paola Castillo subrayó que esa no es la realidad del país.

"De qué sirve tener todo esto si la gente se encuentra en esa pobreza, en esa tristeza y con esas carencias", destacó.

El viaje de Castillo a Cuba no estuvo exento de polémicas y varios internautas de la isla criticaron sus publicaciones en redes sociales, por mostrar precisamente esa parte del país que más vende y que atrae al turismo internacional, pero que no se corresponde con la realidad de millones de ciudadanos de todo el país, que viven sumidos en la pobreza y la desigualdad.

Algunos llegaron a afirmar que estaba "haciéndole el juego a la dictadura cubana" y "lavando la imagen del régimen ante sus seguidores y vendiendo al mundo una falsa Cuba de paraísos".

Sin embargo, tras el video donde habló del país que conoció, muchos han sido los mensajes de apoyo por mostrar al mundo lo que el gobierno oculta.

"Soy cubana y todo lo que has dicho es verdad y muchas más cosas suceden aquí que no alcanzaron a ver. Nuestro país sufre, pero siempre estamos dispuestos a darle una sonrisa a todo aquel que nos quiera visitar", dijo una internauta desde la isla.

"No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy contigo y tu equipo de trabajo por mostrar la realidad de mi país, se que tienes muchísimos seguidores y que uno más no hace diferencia ya que eso es lo que menos importa. Has dicho la verdad absoluta, sin tibieza, sin tapujos, sin exagerar", escribió otro.

"Gracias por compartir con el mundo nuestro sufrimiento, pero al mismo tiempo gracias por mostrarnos cómo somos realmente: personas solidarias y humanas", expresó una mujer.