Gerard Piqué y Clara Chía acuden juntos a una boda como pareja

Gerard Piqué y Clara Chía continúan afianzando su relación y están lejos de ocultar lo enamorados que están. Si bien unos días atrás las imágenes de ellos besándose en un concierto confirmaban su noviazgo, ahora aparecen nuevas fotos que terminan de hacer oficial lo en serio que van.

Fue en junio de este año cuando el futbolista de 35 años y Shakira anunciaban el fin de su relación después de 12 años juntos y dos hijos en común. Sin embargo, según cuentan diferentes medios, su relación llevaría rota desde hace meses y en este tiempo, el deportista no ha perdido el tiempo y habría rehecho su vida sentimental junto a una joven llamada Clara Chía, estudiante de Relaciones Públicas de 23 años.

Junta a la joven, 12 años menor que él, asistió a la boda de uno de los mejores amigos, donde volvieron a ser cazados en actitud de lo más cariñosa. El enlace tuvo lugar en la Costa Brava y acudieron de la mano y compartiendo sonrisas de complicidad.

Así lo muestran las imágenes exclusivas de Hola, con las que confirman el romance entre el futbolista y la joven rubia, que fueron como pareja oficial a la boda de los amigos de Piqué.

En las fotografías que publica la citada revista podemos ver al defensa del Barcelona vistiendo traje con camisa blanca, sin corbata ni pajarita, mientras que su chica lució un vestido multicolor y su melena rubia larga suelta.

Desde luego, esta es otra prueba más que el ex de la cantante colombiana no tiene problema en presentar públicamente a Clara Chía a pesar de que tendría un pacto con Shakira de no aparecer con otras personas hasta después de un año de su ruptura por el bienestar de sus hijos. Un acuerdo que el futbolista habría roto provocando la molestia de la madre de sus hijos.

Según informa Vanitatis, Piqué y Clara Chía se conocían antes de que ella comenzase a trabajar en la empresa Kosmos. "Clara era camarera en una de las discotecas a las que Piqué iba de fiesta con Riqui Puig y otros compañeros del equipo. Fue un flechazo inmediato", menciona una persona cerca al futbolista a la citada revista.

Una cuenta de Instagram, supuestamente autorizada por ella, comparte desde hace días contenido protagonizado por la joven, desvelando cómo luce en las distancias cortas y compartiendo contenido de lo más polémico, como un vídeo de ella mostrando su figura con la canción de "Te felicito" de Shakira y Rauw Alejandro.

