Karol G rechazó papel en la película de "Aquaman" por seguir haciendo música

Muchos son los cantantes que en algún momento de su carrera deciden probar suerte en el cine. Algunos ejemplos recientes son Maluma, que participa en la película Marry Me (protagonizada por Jennifer Lopez y Owen Wilson) o Bad Bunny, quien aparece en Bullet Train y protagonizará El Muerto del universo Marvel. Y Karol G también ha dado sus primeros pasos en la actuación en la serie Griselda de Netflix protagonizada por Sofía Vergara y que todavía está por ver la luz.

Pero a la Bichota también le ofrecieron otro jugoso papel cinematográfico que tuvo que rechazar por darle prioridad a su música.

Así se lo reveló la cantante colombiana a YoSoyMolusco en una entrevista que le concedió en su paso por Puerto Rico, cuando se subió al escenario con Eladio Carrión en su concierto. En un adelanto que dio el locutor puertorriqueño de esta entrevista, podemos escuchar que la intérprete de "Provenza" le cuenta que rechazó un papel para la película Aquaman.

"A mi me ofrecieron un papel super chimba para la película de Aquaman, pero el compromiso era tan grande que me daba susto. Tenía que dejar de hacer música por 8 meses y lo primero es lo primero. La música es lo primordial en mi vida en este momento. Tuve que rechazar ese papel. Me encantaría hacer la mala de una película", confiesa la reguetonera, que en el momento en el que le ofrecieron este papel, no estuvo dispuesta a sacrificar ocho meses de hacer música para aparecer en el film.

"Era para el año pasado, tenía que haber dejado de grabar todo el año pasado y mira como fue mi año pasado. Yo agradecí infinitamente, el papel era re-top y me encantaba. Sentía que lo podía hacer", agregó Karol G. Una decisión de la que a día de hoy no se arrepiente, ya que el pasado año fue uno muy importante para ella como artista y logró consolidarse aún más en la esfera internacional musical.

Aquí el adelanto de la entrevista en el que Karol G habla sobre este papel que rechazó interpretar del universo DC.

Mientras que llega el momento de escuchar que más le contó Karol G al locutor puertorriqueño, la cantante colombiana ya ha adelantado que viene con nueva música estos próximos días.

Todo parece indicar que será este viernes 26 de agosto cuando escuchemos "Gatúbela", una canción de reguetón en la que colabora con Maldy, quien fue integrante del dúo Plan B junto a Chencho Corleone.

Así suena "Gatúbela", lo próximo de la Bichota:

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.