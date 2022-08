¿Por qué Chocolate MC no estará en el primer Festival de Reparto en Miami?

El anuncio del primer Festival de Reparto, que se celebrará este fin de semana en Miami, sorprendió por la ausencia de Chocolate MC, el rey del género.

La organizadora del evento, Clara Cabrera, conocida en la farándula como Clarita La Magnífica, explicó a la revista digital AM:PM que el Rey de los Reparteros fue el primero en ser invitado, pero no le sentó muy bien la noticia de que ella estuviera organizando ese festival.

"Chocolate fue invitado de primero y se indignó. Se negó a ir porque yo me estaba adueñando, según él, de su negocio. En este caso me dice que el reparto no solo es una música que creó él, sino también un negocio suyo, y que, si alguien tiene que llenarse de dólares, es él. Dijo que quién era yo para robarle su idea. Yo no le robé la idea, las ideas son libres de flotar en la mente de cualquier ser humano. Yo, simplemente, como productora, la idea que tengo la llevo a cabo, mientras que él pudo haber tenido la idea, pero desgraciadamente siempre está preso", dijo Cabrera.

La promotora también destacó que al intérprete de "Bajanda" se le ofrecieron 5,000 dólares por cerrar el festival con dos canciones, pero el artista dijo que solo aceptaría 30,000.

"Esa es una cifra demasiado alta. Esto se ha hecho con mucho sacrificio", resaltó Cabrera.

Entre los invitados al primer Festival de Reparto están Pipey, Adonis MC, El Negrito, El Uniko, Manu Manu, Kolaloka, Judith Soul, Leo Sanz & Chuly, El Enviado y artistas emergentes como Orlian 11, Mulatoide y Bombón Leal, entre otros.

A pesar de que no aceptó la invitación, Chocolate MC será reconocido en el festival como rey y fundador del género reparto. También se le rendirá homenaje al fallecido cantante Elvis Manuel y a Kandyman

No obstante, por su aporte, Chocolate recibirá un reconocimiento, el cual ya en privado dijo que iría a recoger mas no lo haría público porque disparará las ventas de las entradas y nadie le ha ofrecido dinero por ir. Nada, que el público es lo último que cuenta.

"Este 28 de agosto se estará rindiendo homenaje al más grande de los defensores del reparto, Chocolate MC. El Rey de los Reparteros será premiado y homenajeado como uno de los momentos más emotivos e importantes del festival", se lee en la página del evento en Instagram.

El festival tendrá lugar en Cachita Universal Studios, un centro con capacidad de hasta 2,000 personas, y durará aproximadamente tres horas y 45 minutos.

