Judith González: "Univision me contrató para desaparecer a Magdalena La Pelúa"

La actriz cubana Judith González reveló que la cadena Univision la contrató para desaparecer de la televisión a su popular personaje Magdalena La Pelúa.

"Ellos [Univision] me ofrecieron un contrato con ellos. En aquel momento Univision era la verdad, todo el mundo quería ir para Univision", contó la actriz durante una entrevista en el programa DestinoTalk.

"Luego me doy cuenta de que Univision solo me contrató para desaparecerme de las 9 de la noche, porque a la hora que salía el segmento de Alexis y Magdalena bajaba el rating de la novela de Univision", reveló. "Eso lo pude constatar con papeles".

Durante su primer año en Univision, "hice solo tres sketchs en El Gordo y la Flaca, me mantenían en un buró sentada, nadie me escuchaba".

El entonces jefe de Univision y la persona que la convenció de irse a Univision donde "iba a hacer ese personaje y trabajar mucho", más nunca se comunicó con ella ni le respondió correos electrónicos una vez que firmó el contrato.

Luego de cumplirse el primer año de su contrato, Judith recibió una llamada de MegaTV porque Alexis Valdés quería que ella regresara con su personaje de Magdalena La Pelúa a su show, pero el contrato que había firmado con Univision era por cinco años y no sabía cómo podía librarse.

Se reunió con Recursos Humanos y con la productora de El Gordo y la Flaca y les informó que deseaba irse y que tenía argumentos para renunciar y romper su contrato.

"Desde que yo llegué aquí siendo el personaje latino más pegado de la televisión de Estados Unidos me han metido aquí, lo que han hecho es discriminarme como mujer, como actriz y a mi personaje me lo tienen escondido cuando allá afuera hay un público que lo quiere ver", contó Judith con lágrimas en los ojos sobre aquella reunión.

Su intención de renunciar se le comunicó al jefe y él dijo "que me podían librar porque él no me necesitaba". Le dieron un cheque de bonificación y la despidieron por todo lo alto.

"Hay muchas cosas que la gente no sabe, cuánto nosotros pasamos, cuánto sufrimos los actores, se sufre mucho y se nos hace mucha trampa y a veces no hay una explicación para el público, que es lo que más duele, y te tienes que quedar callada porque tus puertas pueden ser completamente cerradas".

