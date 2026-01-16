La creadora cubana Amanda Sanz encendió las redes tras una entrevista con Magdalena la Pelúa, donde habló sobre su vida en Estados Unidos y su falta de interés de regresar a Cuba. La también cantante recordó que salió del país hace más de diez años como refugiada política, ya que su madre era parte del grupo opositor Damas de Blanco. Sin embargo, lo que realmente desató el debate fueron sus palabras sobre lo que opina sobre volver a la isla.
“A mí no me gusta la pobreza. No me gusta pasar trabajo, ¿para qué?”, dijo con total honestidad. “Hay gente que va a Cuba y está feliz, pero yo no me imagino ir y que para comer pollo haya que resolver y hacer yo qué sé. Prefiero cruzar la calle e ir a Walmart. Tú quieres ir a Cuba a pasar trabajo, me parece genial, pero en mi opinión personal, no puedo. Me acomodé a este país.”
El fragmento se viralizó rápidamente en TikTok, donde acumula miles de visualizaciones y ha dividido opiniones. Muchos usuarios criticaron su postura por considerarla “arrogante” o “falta de humildad”. “La admiraba hasta escuchar este video, me decepcionó”, escribió una seguidora. Otra añadió: “La gente va a Cuba a abrazar a su madre, no a buscar pollo.” También hubo quienes la defendieron: “No dijo nada malo, solo fue sincera. No todos quieren pasar trabajo.”
Varios comentarios apuntaron que Amanda vive en Estados Unidos desde muy joven y que toda su familia está allí, por lo que su realidad es distinta. “No confundamos pobreza con falta de humildad. Cuando uno se acostumbra a vivir con dignidad, cuesta volver a la precariedad”, opinó un usuario, mientras otro sostuvo: “Cada cual tiene derecho a pensar como quiera; al final, todos salimos de Cuba buscando una mejor vida.”
Más allá de la controversia, el video volvió a abrir el debate sobre la relación de los cubanos en el exilio con su país de origen. Entre la nostalgia, las diferencias de experiencias y la dura realidad económica de la isla, las palabras de Amanda Sanz reflejan un sentimiento compartido —aunque pocos se atrevan a decirlo tan directamente frente a una cámara.
Preguntas frecuentes sobre el regreso de cubanos a la isla y sus motivaciones
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Amanda Sanz no quiere regresar a Cuba?
Amanda Sanz no quiere regresar a Cuba porque no le gusta la pobreza y las dificultades asociadas a la vida diaria en la isla. Prefiere la comodidad y estabilidad que encuentra en Estados Unidos, donde vive desde hace más de diez años. Para ella, regresar implicaría enfrentar carencias que prefiere evitar, como tener que "resolver" para conseguir alimentos básicos.
¿Cuál ha sido la reacción del público a las declaraciones de Amanda Sanz?
Las declaraciones de Amanda Sanz han generado división de opiniones en redes sociales. Algunos usuarios la critican por considerarla "arrogante" o "falta de humildad", mientras que otros defienden su sinceridad y derecho a expresar sus preferencias. La controversia refleja un debate más amplio sobre las experiencias de los cubanos en el exilio y su relación con la isla.
¿Cómo se compara la experiencia de Amanda Sanz con la de otros cubanos que han regresado al país?
La experiencia de Amanda Sanz contrasta con la de otros cubanos que han decidido regresar a la isla, quienes priorizan el bienestar emocional y la cercanía con sus familias a pesar de las dificultades económicas. Algunos regresan para reunirse con sus seres queridos y reconstruir sus vidas en Cuba, mientras otros, como Sanz, valoran la estabilidad económica y las oportunidades en el extranjero.
¿Qué argumentos presentan cubanos que defienden su regreso a la isla?
Muchos cubanos que regresan a la isla argumentan que la mayor riqueza es la familia y el bienestar emocional que brinda estar cerca de los seres queridos. Algunos consideran que regresar no es retroceder, sino una decisión consciente de priorizar los vínculos familiares y el sentido de pertenencia, incluso en medio de un contexto económico difícil.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.