La creadora cubana Amanda Sanz encendió las redes tras una entrevista con Magdalena la Pelúa, donde habló sobre su vida en Estados Unidos y su falta de interés de regresar a Cuba. La también cantante recordó que salió del país hace más de diez años como refugiada política, ya que su madre era parte del grupo opositor Damas de Blanco. Sin embargo, lo que realmente desató el debate fueron sus palabras sobre lo que opina sobre volver a la isla.

“A mí no me gusta la pobreza. No me gusta pasar trabajo, ¿para qué?”, dijo con total honestidad. “Hay gente que va a Cuba y está feliz, pero yo no me imagino ir y que para comer pollo haya que resolver y hacer yo qué sé. Prefiero cruzar la calle e ir a Walmart. Tú quieres ir a Cuba a pasar trabajo, me parece genial, pero en mi opinión personal, no puedo. Me acomodé a este país.”

El fragmento se viralizó rápidamente en TikTok, donde acumula miles de visualizaciones y ha dividido opiniones. Muchos usuarios criticaron su postura por considerarla “arrogante” o “falta de humildad”. “La admiraba hasta escuchar este video, me decepcionó”, escribió una seguidora. Otra añadió: “La gente va a Cuba a abrazar a su madre, no a buscar pollo.” También hubo quienes la defendieron: “No dijo nada malo, solo fue sincera. No todos quieren pasar trabajo.”

Varios comentarios apuntaron que Amanda vive en Estados Unidos desde muy joven y que toda su familia está allí, por lo que su realidad es distinta. “No confundamos pobreza con falta de humildad. Cuando uno se acostumbra a vivir con dignidad, cuesta volver a la precariedad”, opinó un usuario, mientras otro sostuvo: “Cada cual tiene derecho a pensar como quiera; al final, todos salimos de Cuba buscando una mejor vida.”

Más allá de la controversia, el video volvió a abrir el debate sobre la relación de los cubanos en el exilio con su país de origen. Entre la nostalgia, las diferencias de experiencias y la dura realidad económica de la isla, las palabras de Amanda Sanz reflejan un sentimiento compartido —aunque pocos se atrevan a decirlo tan directamente frente a una cámara.