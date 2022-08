Baby Lores protagoniza serie "Los Escachados" junto a Orlando Fundichely y Albertico Pujol

Baby Lores con Albertico Pujol y Orlando Fundichely Foto © Instagram / Baby Lores / Orlando Fundichely

El reguetonero cubano Baby Lores es uno de los protagonistas de la serie Los Escachados, junto a los populares actores Orlando Fundichely y Albertico Pujol.

Fue el propio reguetonero quien compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales, junto a un corto video desde el set de grabación, en el que se ve que, a pesar de la seriedad del trabajo, se la están pasando muy bien.

"Súper contento de que me hayan escogido como protagonista de la serie con estos dos grandes", escribió Lores junto al video, en el que los tres protagonistas aparecen vestidos de reclusos.

La serie comenzó su rodaje en Miami en marzo y ya se encuentra en proceso de edición. Está producida por Palenque Production y Cute Digital Media y concebida en dos temporadas de cinco capítulos cada una.

Según dejó saber Fundichely en sus redes sociales, Los Escachados verá la luz muy pronto a través de las redes sociales, y ya son muchos los que la esperan con ansias.

Aunque está acostumbrado a las cámaras, para Baby Lores esta será su primera experiencia como actor y, nada más y nada menos que junto a dos de los actores cubanos más populares de Miami y con una gran trayectoria profesional.

"Es una oportunidad muy grande para mí. No te voy a negar que he estado un poco nervioso, pues te vas a enfrentar a algo nuevo y con gente que tiene una historia demasiado grande, pero ahora que estoy arriba de la escena me siento tranquilo. Es una nueva faceta y estoy seguro que lo voy a lograr con la ayuda de ellos", dijo Lores a CubaCute.

Los Escachados también cuenta con la actuación de José Téllez y el reguetonero Leandro Medina, conocido como Insurrecto y excompañero musical de Lores en el popular dúo Clan 537. Para el cantante también será su primera experiencia como actor.

