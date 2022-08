"Blonde", con la cubana Ana de Armas, competirá en Festival de Cine de Venecia

La nueva película de Ana de Armas, Blonde, en la que interpreta a Marilyn Monroe, se estrenará en la gran pantalla en la 79 edición de la Bienal de Venecia, un evento cinematográfico que tendrá lugar del 30 de agosto al 10 de septiembre próximos.

Ana de Armas anunció en su perfil de Instagram que la cinta, una recreación de la exitosa novela de Joyce Carol Oates sobre Marilyn Monroe, estará en competencia el 8 de septiembre.

“Una de las películas más esperadas de los últimos dos años es Blonde, por Andrew Domink. Es mejor que descubras la película por ti mismo, así como la extraordinaria actuación de Ana de Armas”, compartió la cuenta oficial del festival en Instagram.

Aunque la película se estrenará para el público en la plataforma de streaming Netflix el 28 de septiembre, tendrá una primera oportunidad para someterse a la crítica cinematográfica durante la Bienal de Venecia.

De acuerdo con la sinopsis de la cinta publicada en la página oficial del festival, "Blonde reimagina audazmente la vida de uno de los iconos más perdurables de Hollywood, Marilyn Monroe. Desde su volátil infancia como Norma Jeane, pasando por su ascenso al estrellato y los enredos románticos, Blonde difumina las líneas de la realidad y la ficción para explorar la creciente división entre su yo público y privado".

Desde que Netflix estrenó el tráiler oficial a finales del pasado julio, la película, y en particular la actuación de Ana de Armas, han estado en el punto de mira.

Mientras algunos han criticado el acento cubano de la actriz al interpretar a Monroe, otros muchos han salido en su defensa elogiando su trabajo.

Brad Pitt, estrella de Hollywood y uno de los productores del filme, no tardó en referirse a la película y en particular a la actuación de Ana de Armas ante las críticas: “Ella lo hace fenomenal. Es un vestido difícil de llenar. Llevábamos 10 años trabajando en ella pero no fue hasta que encontramos a Ana que pudimos llevarla a cabo".

Ana de Armas ha confesado en varias entrevistas que para afrontar este papel tuvo que prepararse muchísimo para lograr acercarse lo máximo posible a Monroe.

"Lloré. Fue algo muy, muy grande para mí. Fue un papel muy importante para mí, un gran desafío, algo que estuve preparando durante mucho tiempo y finalmente sentarme en la silla y ponerme la peluca y el maquillaje... fue muy especial”, dijo en una entrevista para Allure.

Según la actriz, nacida en Santa Cruz Del Norte, actual provincia de Mayabeque, su transformación para este papel fue completa, algo de lo que varios medios de prensa se han hecho eco por el parecido tan impresionante que logró la cubana con Marilyn Monroe.

