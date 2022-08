Actriz Kiriam Gutiérrez: Avanzo a no tener como conservar los alimentos de una anciana con Alzheimer

Actriz y activista cubana Kiriam Gutiérrez Pérez Foto © Facebook / Kiriam Gutiérrez Pérez

La actriz y activista cubana Kiriam Gutiérrez Pérez criticó la terrible situación económica y social que atraviesa el país y dijo, en tono sarcástico que apenas avanzaba a no tener como conservar los alimentos de una anciana con Alzheimer.

“KIRIAM AVANZA Y ESO LES DUELE! Avanzo a no poder conservar los alimentos de una anciana postrada, con Alzheimer. Avanzo a la aventura de tener que buscar bajo cielo y tierra las piezas y soluciones para mi refrigerador, gracias al quita y pon de corriente. Avanzo a tener que soportar oír que hay logros, que no los veo, siento ni alcanzo”, escribió la artista en su perfil de Facebook.

Facebook / Kiriam Gutiérrez Pérez

“Avanzo como millones de aquí a buscar la esperanza en la fe que me queda. Avanzo a mi habitación para que mis lágrimas, mi ira, mi impotencia no contaminen la paz de mi madre”, añadió Gutiérrez Pérez en un post publicado este sábado, en el que compartió además una foto de su refrigerador, completamente abierto y con el congelador vacío.

La publicación de la actriz y activista generó el apoyo de numerosos internautas quienes también se hicieron eco de la crisis en el país y de la desesperanza que embarga a la mayoría de los cubanos, particularmente a partir del aumento considerable de los apagones.

“Imagínate, se me rompió el TV el martes, y el viernes el frío. Quién me indemniza por el quita y pon de corriente”, cuestionó una usuaria de la red social. “Esta publicación me duele tanto pero tanto tanto pq sufres como mismo sufro yo todos los días e intento no demostrarle a la mía que me duele ver ese congelador vacío y no saber qué hacer”, apuntó otro forista.

Gutiérrez Pérez, también defensora de los derechos de las personas LGBTIQA+, ha sido crítica con la realidad cubana en otras ocasiones. En junio parodió a Mafe Walker, la mujer que dice hablar con los alienígenas y que se hizo viral en la televisión mexicana, para hablar sobre la falta de alimentos, los terribles apagones y los elevados precios que adquieren algunos productos en el mercado informal.

Asimismo, en mayo pasado denunció en sus redes sociales un acto de discriminación contra la comunidad LGBTIQA+ en Villa Clara, durante la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, luego de que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) cancelaran una actividad cultural a proposito de la fecha, por supuestas quejas de los vecinos en la localidad de Santo Domingo.

Mientras, en marzo de 2022 se refirió a la pésima calidad del café Hola que venden a la población a través de la libreta de abastecimiento, pues tras pasar el polvo por un colador, apenas pudo rescatar la tercera parte de uno de los paquetes, pues el resto del contenido era basura.

Su post también tuvo un gran impacto en las redes sociales, pues decenas de cubanos reaccionaron al mensaje y aseguraron que el café de la bodega lo que trae es "Metralla pura!!!" y que "si mamá Inés ve eso, desde ese día ella misma empieza a tomar te", en referencia a la canción de Eliseo Grenet estrenada en 1927 que asegura que "todos los negros tomamos café".