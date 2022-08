Periodista independiente Mary Karla Ares llega a Estados Unidos

La periodista independiente cubana Mary Karla Ares llegó a Estados Unidos, tras cruzar la frontera que une a ese país con México, escapando del acoso y la persecución constante de la que era víctima en la isla.

“¡¡ATENCIÓN CUBA!! La periodista independiente Mary Karla Ares, del medio de comunicación comunitaria del ICLEP Amanecer Habanero, acaba de cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Ares, quien fuera una de la figuras protagónicas del suceso de la Calle Obispo el 30 de abril del 2021, se encontraba en el lugar reportando en tiempo real, las protestas de un grupo de jóvenes que respaldaban la huelga de hambre llevada a cabo por Luis Manuel Otero Alcantara después que sus obras de arte fueron robadas por la Seguridad del Estado”, informó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), en su cuenta de Facebook.

Facebook/ Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP)

“Por este acto Mary Karla fue llevada a la prisión de mujeres de Occidente, conocida como el Guatao. Posteriormente la fiscalía le aplicó un ‘Cambio de medida’ poniéndola en prisión domiciliaria, a esperas de un juicio. Desde esa fecha la periodista fue objeto de asedio y persecución por parte de los represores del régimen y amenazada en más de una ocasión, de ir a prisión si no abandonaba el país”, agregó esta organización opositora en su publicación.

De acuerdo con el ICLEP “Mary Karla acaba de llegar a tierras de libertad en compañía de su padre Carlos Alberto Ares, quien junto a Marisol González, madre de la reportera, jugaron un papel fundamental acompañados por la dirección del instituto Cubano por la libertad de expresión y prensa (ICLEP), en la campaña por su liberación”.

En mayo de 2021, Ares fue acusada de un supuesto delito de desorden público, luego de transmitir en directo la protesta que se produjo el pasado viernes en la calle Obispo, en La Habana, motivo por el cual también estuvo detenida y luego sometida a prisión domiciliaria.

"Alerta, alerta, alerta. Instruyen por un supuesto delito de desorden público a la periodista del ICLEP Mary Karla por haber reportado en directo los acontecimientos del pasado viernes cuando docenas de personas fueron reprimidas por fuerzas combinadas de la PNR y la Policía Política, por intentar llegar a la sede del MSI. La reportera se encuentra arrestada desde entonces", informó en ese entonces el ICLEP en sus redes sociales.

Liberada en mayo de ese año, la reportera independiente aclaró que no abandonaría la lucha por una Cuba diferente. “No me puedo callar la boca, aunque no pueda salir de mi casa, desde aquí no me voy a callar la boca. No sé qué va a pasar conmigo el día del juicio. No sé si me van a poner una multa, no sé si me van a volver meter presa, si voy a seguir en prisión domiciliaria. No sé qué tipo de escarmiento quieren hacer con las demás personas que en algún momento quieran expresarse en Cuba”, dijo en esa ocasión.