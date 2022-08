Momento cuando el policía agrede a Alejandro Cácer Foto © Captura Facebook/Leo P Garcés

El joven víctima de violencia policial en Holguín ahora enfrenta el cargo de atentado, según fuentes familiares.

"El policía acusó a mi hermano de atentado. El que lo agrede es él, pero, bueno...Él es así, él tiene costumbre de eso. Entonces nosotros tenemos que buscar las pruebas para que quede libre", declaró este lunes a Radio Televisión Martí la hermana de Alejandro Cácer Velázquez, quien fuera golpeado esta última semana varias veces en la cara por un policía en Purnio, San Andrés, en la provincia de Holguín.

Arlen Cácer Velázquez apuntó que el incidente de su hermano con la policía ocurrió, tras él haber comprado un caballo dos meses atrás pero aún no había hecho el traspaso de propiedad del animal.

Dijo, además, que tras la detención de Alejandro en la unidad policial de San Andrés el caballo fue decomisado.

“Mi hermano compró el caballo y no había hecho el traspaso, todavía no estaba a nombre de él. Él tenía el caballo hacía dos meses, pero no estaban haciendo los traspasos en esos días... Nosotros vamos a ir a pedir un hago constar de que en esos días no se estaba haciendo el traslado [de propiedad], por eso él no había podido hacerlo", comentó Arlen al citado medio.

Asimismo, recordó que el incidente ocurrió frente a la vivienda de su hermano, donde ese día lo estaban esperando los agentes de la policía para advertirle que tenía que gestionar el traspaso de propiedad del caballo. “Pero no lo hicieron de la mejor manera”, apuntó Arlen.

"Se lo quiso advertir, pero de una forma incorrecta. No lo deja llegar a la casa... como a la mala. Él lo quiere hacer todo a la mala", comentó la joven sobre el policía que violentó a su hermano.

Dijo, también, que en estos momentos la familia busca un abogado para que lo represente.

"Estoy en el trámite del abogado, porque él está detenido. Para poder sacarlo tenemos que buscar abogado y todo", añadió Arlen.

Alejandro fue golpeado varias veces en la cara el 25 de agosto último por uno de los policías que se presentó en su morada.

La agresión fue filmada por sus familiares y luego difundida en redes, donde se hizo viral, por el internauta identificado como Leo P. Garcés.

Este sábado, la madre de Alejandro también difundió un video en el que exige justicia para su hijo.

"Yo, Niurka Velázquez Saavedra, madre de Alejandro Cácer, que ya vieron que fue golpeado, denuncio el atropello de ese policía, que ya como madre me dolió mucho. Mi hijo es inocente y quiero que hagan justicia con el policía", demandó.

El oficial que agredió al joven fue identificado posteriormente como Eddy Ramón, y en el video que documenta su agresión se ve cómo cogió por el cuello al muchacho y le dio cuatro bofetadas, en presencia de otro policía que no movió un dedo.

En la grabación se escucha a la madre gritar: "Déjalo, que yo voy ahora mismo pa' donde tenga que ir. Abusador, descarao".

Eddy Ramón y Jorgito GL fueron identificados como los dos policías que presuntamente arrestaron con violencia a Alejandro uín, según denunció el activista Albert Fonse.

"Golpeó a un muchacho y amenazó a mujeres", señaló Fonse en Twitter, en alusión a que en el video original, Niurka acusa al policía de haberla amenazado con golpearla a ella y a su madre.

Al ver el perfil de Facebook del policía Eddy Ramón, se conoce que es natural de Holguín, estudió en la Universidad "Oscar Lucero Moya" (2003) y en el policlínico de San Andrés (2006), sin especificar las especialidades.

Del segundo oficial, Jorgito GL, solo se dice que estudió también en la Universidad de Holguín. Una fuente independiente aseguró a CiberCuba que es el jefe de la PNR en San Andrés, donde ocurrió el arresto. Esa información no ha podido ser contrastada con fuentes oficiales.