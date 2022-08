Migrantes cubanos víctimas de extorsión a su paso por México

Indocumentados cubanos y venezolanos denunciaron ser víctima de extorsiones por parte de las autoridades migratorias de México, las cuales piden cantidades de dinero que van de 300 a 500 pesos mexicanos ($15 a $25 dólares) para dejarlos transitar hacia la frontera norte del país.

"Tenemos testimonios de muchas personas que han sido extorsionadas por los propios agentes de migración en los puntos de revisión, donde les piden cantidades de dinero que van de 300 a 500 pesos. Ya no reciben 200 pesos. Se enojan y amenazan con deportarlos", explicó al diario El Universal Irineo Mujica, un defensor de migrantes en México.

Dijo que desde Tapachula, Chiapas, hasta San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, migrantes procedentes de al menos 10 países viven un nuevo calvario al adentrarse al territorio mexicano en su ruta hacia el norte del país.

En ese tramo de unos 300 kilómetros de largo –explica el defensor de migrantes– se han instalado unos 10 puntos de revisión en los últimos 30 días, por donde deben pasar los migrantes para entrar a San Pedro Tapanatepec, un campamento habilitado para que el Instituto Nacional de Migración (INM) entrega los permisos de libre tránsito por un mes a los extranjeros.

Sin embargo, en camino a esa localidad los migrantes quedan atrapados en un círculo de extorsión y violencia: los agentes del INM los amenazas de la deportación si no realizan el pago de sobornos en los puntos de revisión, y esto obliga a quienes no poseen el dinero a bajar del autobús y arriesgarse en senderos peligrosos donde son víctimas de asaltos.

En abril pasado otro grupo de migrantes cubanos que llegó a Estados Unidos también denunció que las autoridades mexicanas piden dinero a quienes transitan el país rumbo a la frontera norte para dejarlos avanzar.

En declaraciones a la agencia ABC Media uno de los afectados dijo que a pesar de que viajaban con una tarjeta que acreditaba su estancia legal temporal en México, debieron pagar entre 250 y 1000 pesos mexicanos (entre $13 y $52 dólares) a los oficiales de Migración y la policía en las distintas carreteras del país.

"Hay que pagar dinero a las autoridades de Migración y a la Policía para que te dejen seguir. Yo solo no, todos. A todos nos están cobrando, si no nos parten la identificación que nos dan y eso te obligaría a virar para atrás. Nos cobraron entre 250 y 1000 pesos mexicanos por cada migrante, si no se lo damos nos parten la visa y nos deportan para atrás, para Tabasco y luego hay que bajar a Tapachula a volver a empezar el proceso, si no nos deportan a nuestro país", afirmó el entrevistado.

También han trascendido denuncias de migrantes en Guatemala, donde las autoridades también exigirían pagos para permitirles continuar su ruta migratoria a través de ese territorio centroamericano.

A pesar de ello, la llegada de migrantes cubanos a su destino final, la frontera de México con Estados Unidos, es imparable. Esta experimentó un nuevo pico de 177,848 registrados con solicitud de refugio político al finalizar julio, según cifras oficiales.

A menos de dos meses por concluir el año fiscal 2022, el flujo migratorio de cubanos por vía terrestre batió en agosto un nuevo récord, que marca el mayor éxodo irregular desde Cuba en la historia de Estados Unidos.

Las estadísticas divulgadas por el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) muestran que durante el pasado julio la avalancha de cubanos por las franjas fronterizas del territorio estadounidense subió a 20,496, luego de un ligero descenso registrado en junio (16,448).