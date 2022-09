Gloria Estefan celebra su cumpleaños 65 con su propia Barbie

Gloria Estefan está de cumpleaños este 1ro de septiembre, y sus 65 han llegado con un regalo especial: una Barbie inspirada en ella que la ha hecho muy feliz.

La cantante y actriz cubana fue la encargada de presentar la muñeca a sus seguidores en Instagram.

“¡El mejor regalo para mi cumpleaños! ¡Mi propio mini-me!”, dijo Gloria Estefan en la red social junto a un video en el que muestra la Barbie.

Mattel, la marca que produce estas muñecas, anunció que el lanzamiento sería justo en esta fecha para celebrar el cumpleaños de la artista y el aniversario de unos de sus temas musicales más icónicos, "Get on Your Feet", lanzado en septiembre de 1989.

La Barbie de Gloria Estefan recrea el vestuario que ella lució para el videoclip de esta canción, segundo sencillo de su álbum debut en solitario.

La muñeca, que se comercializa por un valor de 55 dólares, no podía ser más parecida a la Estefan de ese audiovisual: con la melena rizada y pelirroja, chaqueta con detalles en dorado con una manga de encaje oversized, cinturón y botas con textura de leopardo y los accesorios que completaban el look.

Captura de pantalla / Mattel Creations

La creación de Mattel es un homenaje a la cantante y su legado musical. "Inspirándose en su herencia cubana y mezclando ritmos latinos con ritmos pop y de baile, el sonido único de Gloria Estefan la catapultó al estrellato, convirtiéndola en una de las artistas crossover más exitosas del mundo", señala el sitio oficial de la marca.

“Me involucré desde el principio, le envié a Mattel mi ropa del tour Get On Your Feet (1989) y ese look en particular es el que está representando, el cual es muy popular entre mis fans. Y me aseguré de que el color del cabello fuera el correcto, la apariencia correcta, que tuviera mis pecas, y quedó fantástica”, comentó Gloria Estefan a El Heraldo a través de la propia marca de muñecas.

En una entrevista para E News, Estefan se refirió a lo que representa tener una Barbie a su imagen: "Jugué con Barbies desde que era una niña. Fue simplemente emocionante y eran muy rigurosas en cuanto a la exactitud".

Sobre el look que llevó en el videoclip y que ahora recrea la muñeca añadió: "Quería emular las chaquetas toreras porque mi abuelo era de Asturias, España, y una mezcla de marroquí del lado libanés de la familia de Emilio porque él y yo estamos muy entrelazados. Es solo uno de mis looks favoritos que he tenido".

Sin embargo, para ella esta Barbie tiene además otros significados. El hecho de haber llegado tan lejos manteniendo sus raíces y su cultura y verse en esta versión es algo muy importante en tanto puede ser también fuente de motivación para otros. “Que una niña hispana se vea reflejada y diga: 'Tal vez algún día podría hacer algo que haría que alguien hiciera una Barbie sobre mí', es realmente genial", aseguró la también actriz.

El pasado año la compañía estadounidense de juguetes presentó una Barbie de otra gran artista cubana que ha trascendido a nivel mundial: Celia Cruz.

En esa oportunidad el homenaje de Mattel a La Guarachera de Cuba coincidió con las celebraciones por el mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

