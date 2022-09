Seguridad del Estado cita a opositor cubano Fabio Corchado Borroto

Agentes de la Seguridad del Estado citaron al opositor Fabio Corchado Borroto para una entrevista este viernes en una estación policial del municipio Plaza, en La Habana.

“Hoy ha venido el Jefe de Sector a citarme para mañana, a las 10:00 am, en Zapata y C. Supuestamente me ‘entrevistará’ el Capitán Denis. No sé si sea el mismo encargado de reprimir a Esteban Rodríguez, a Oscar Casanella y a varios más. Mañana lo sabré. Supongo lo que me dirán y lo que quieren”, dijo Corchado Borroto en Facebook.

Captura de Facebook / Fabio Corchado Borroto

En la publicación aseguró que no pensaba irse de Cuba, pero tampoco pretendía callar ante las injusticias. “No me interesa seguir regulado y, sobre todo, no voy a ser lo que nunca he sido en ninguna circunstancia de mi vida: un cobarde”, ratificó.

Facebook / Fabio Corchado Borroto

Las personas que reaccionaron a su publicación exigieron el fin de la dictadura y le pidieron que se cuidara durante el interrogatorio.

Un usuario opinó que el régimen no se da cuenta de que está “prolongando lo inevitable o peor, desenmascarándose más”, y añadió que “esas cosas son mucho peor, así el pueblo va actuar de manera más violenta cuando se decida a unirse por completo. La verdad no la calla ni la muerte, tarde o temprano sale a la luz y ya la de Cuba es muy evidente”.

Captura de Facebook / Fabio Corchado Borroto

Corchado había sido citado por la policía a finales del año pasado junto a su pareja, la periodista Claudia Montero, del medio independiente CubaNet, acusada del presunto delito de “desorden público” y a quien las autoridades le impusieron una medida cautelar de reclusión domiciliaria.

Los oficiales les dijeron en ese momento que sobre ambos pesaba una “regulación migratoria”, como parte del proceso que la Seguridad del Estado abrió contra la reportera Camila Acosta, colaboradora del mismo medio.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la persecución contra Montero por realizar su labor como periodista independiente, luego de que se le acusara del presunto delito de desorden público. Expresó asimismo su solidaridad con Fabio Corchado, también acusado del mismo delito.

“El régimen continúa utilizando la persecución judicial, legal y policial para hostigar e intimidar a los periodistas independientes. Lo venimos observando de forma acentuada desde las protestas del 11 de julio, cuando a muchos periodistas independientes se les aplicó esas mismas medidas y fueron acusados, con o sin sustento judicial, por algún delito", reveló la SIP el año pasado.

Al cierre de 2021 la sociedad denunció que durante ese año, los periodistas independientes, artistas e intelectuales cubanos sufrieron uno de los periodos de represión más difícil en los últimos 25 años.