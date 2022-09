La Guiteras podría conectarse este sábado al SEN

La termoeléctrica matancera "Antonio Guiteras" podría ser conectada este sábado al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), siempre que concluya; de forma exitosa, la actual fase de prueba hidráulica de su caldera, dijo a CiberCuba uno de sus técnicos, que rehusó ser identificado.

"Aquí, a diferencia de Felton, casi siempre esa prueba es exitosa y, el sábado, podríamos conectar al SEN; aunque los jefes estén hablando de cuatro días para evitar decepciones", consideró.

Pero la conexión exitosa no debe llevarnos a la conclusión errónea que todo está resuelto, la planta "necesita un mantenimiento capital"; aunque se ha impuesto el criterio de que no es posible, por el momento, y "no sabemos si el remedio será peor que la enfermedad", advirtió.

La meta de los dirigentes es llegar a aportar 230 MW al SEN, pero "no sé si seremos capaces porque la planta está pidiendo una limpieza profunda de caldera y condensador", aunque lo ideal sería desconectarla un mes y acometer una reparación capital, contando que tengamos en plaza el 100% de los recursos necesarios, apuntó.

Hemos resuelto el gran salidero de la caldera, que provocaba un consumo desmesurado de agua desmineralizada, trabajando en jornadas continuas de 24 horas y, no debemos olvidar que la contaminación en la Planta de tratamiento, se debió a errores humanos en la red de acueducto, donde una conexión errónea metió agua salada en la planta; situación que resolvimos muy rápido en la parada del 8 de agosto, recordó.

El agua de mar solo se utiliza en las termoeléctricas para enfriamiento del vapor de agua, después de su paso por la turbina, pero nunca están en contacto directo con las aguas tratada y de mar; por limitación establecida en el diseño de las plantas; su contacto es solo de transferencia de calor, a través de las paredes de los tubos del condensador, explicó.

Cuando por corrosión, principalmente electrolítica, las paredes de los tubos se desgastan, fallan, y se abren, contaminando el agua desmineralizada; que no ocurrió está vez porque se trató de un error humano que provocó la entrada de agua salada en el sistema; describió.

La contaminación del agua tratada exige reponer los productos químicos en los tanques de la la planta de tratamiento de agua; que son caros y casi siempre deficitarios y, si una caldera trabaja con agua fuera de los parámetros técnicos, aumentan la frecuencia de las explosiones de las tuberías en el horno de caldera, principalmente, en la "cara de fuego", detalló.

Respecto del condensador, es un intercambiador de calor, es una gran cantidad de tubos, paralelos, y una distancia entre ellos; generalmente, el vapor de agua desmineralizada, proveniente de la turbina, corre por dentro de los tubos, enfriándose; y el agua de mar, corre por fuera de los tubos, captando el calor proveniente del agua vapor que corre por dentro de las tuberías, concluyó.