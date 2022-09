Jennifer Lopez comparte fotos inéditas de su boda con Ben Affleck

La boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck sigue dando de qué hablar, y muchos de los fans y el mundo del entretenimiento continúan a la espera de nuevos detalles de su segunda unión.

Hasta el momento, la pareja había publicado muy poco sobre la especial ceremonia, pero finalmente la diva del Bronx decidió compartir por medio de su newsletter, OnTheJLo, algunas imágenes inéditas del gran momento.

En las fotos, replicadas por el estilista Rob Zangardi en su Instagram, JLo y el actor se ven muy sonrientes y enamorados mientras caminan juntos por el pasillo que los condujo al altar para darse el “sí” por segunda vez, ahora junto a sus hijos, familiares y amigos, luego de su reservado primer enlace matrimonial en Las Vegas.

JLo publicó imágenes de ella y Ben abrazados mientras bailaban en la pista, uno de los momentos que de seguro estuvo entre los más románticos del enlace.

Además de verse muy enamorados, la pareja no podía lucir más hermosa y los vestidos espectaculares que llevó la artista ese día fueron muestra suficiente de ello.

Pero, sin lugar a dudas, entre las piezas diseñadas por Ralph Lauren para la cantante, fue la confeccionada con más de 1,000 pañuelos cortados a mano y 1,640 pies de tela la que logró robarse la admiración de muchos.

Junto a las fotos de la ceremonia, Jennifer Lopez compartió un texto que habla por sí solo de los sentimientos que afloraron ese día.

“A las seis y cuarenta y cinco del sábado veinte de agosto, el sol se liberó y arrojó sus rayos como pequeños diamantes bailando sobre el río detrás del altar improvisado en nuestro patio trasero. El cielo era azul claro y nubes distantes de un blanco puro se aferraban al cielo”, describió la actriz.

“Mientras el sol se ponía detrás de los robles cubiertos de musgo español, una brisa cálida barrió el césped donde se sentaban nuestros familiares y amigos más cercanos y, por fin, comencé a bajar las escaleras que se convertirían en el pasillo que me conduciría hacia el resto de mi vida. Estaba pasando”, añadió JLo como si hasta ese justo instante no creyera que su boda con Ben ya era realidad.

La pareja, apodada Bennifer, eligió la canción “True Companion” de Marc Cohn para acompañarlos en ese crucial momento y hasta el cantante acudió a la boda para interpretarla.

"Ben y yo hablamos de 'True Companion' de Marc Cohn como la canción de amor perfecta para una boda en esta misma casa hace más de veinte años. Aunque Ben no lo sabía, le pedí a Marc que le sorprendiera cantándola en nuestra boda y fue encantador y generoso al venir", comentó Jennifer.

Pero a ella también la esperaba una sorpresa: "Cuando llegué al altar, la primera canción que tocó no fue 'True Companion'. Fue su 'The Things We've Handed Down", una canción sobre el maravilloso misterio de los hijos, algo que entonces sólo podíamos adivinar, pero que fue la elección perfecta, ya que nuestros cinco hijos me precedieron en el camino".

"No solo nos íbamos a casar, estábamos casando a estos niños en una nueva familia. Fueron las únicas personas a las que les pedimos que nos respaldaran en nuestra fiesta de bodas. Para nuestro gran honor y alegría, cada uno lo hizo”, añadió la cantante.

"Mientras la mayor de nuestras hijas terminaba su paseo, Marc empezó a cantar "True Companion", una canción que escuchamos por primera vez juntos y que nos pareció que fue ayer y siempre, y la vida se volvió, de forma extraña, hermosa, misteriosa y divina, un círculo completo", confesó Jennifer, para quien este día se convirtió en uno de los más especiales de su vida.

"Hace años, no teníamos ni idea de que el camino que teníamos por delante iba a suponer navegar por tantos laberintos y albergar tantas sorpresas, bendiciones y delicias. Todo culminó en este momento, uno de los más perfectos de nuestras vidas. No podríamos haber sido más felices. Os deseo a todos el mismo tipo de felicidad... el tipo de felicidad duramente ganada que es más dulce por el viaje que le precede", concluyó en OnTheJLo.

Por estos días la pareja disfruta de su segunda luna de miel en Italia, y aunque la cantante se mostró enfadada porque uno de los invitados a la boda sacó a la luz un video de cuando JLo canta y baila para Ben durante la fiesta y “se aprovechó de un momento íntimo”, todo parece indicar que los buenos recuerdos prevalecerán entre los recién casados.

