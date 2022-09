Fallece en Los Ángeles Irma Peñalver, modista de Celia Cruz

Irma Peñalver, la modista de la cantante cubana Celia Cruz desde 1987, falleció en la ciudad de Los Ángeles a los 92 años.

La noticia fue confirmada por la página oficial de Celia Cruz en Facebook, donde se afirma que Peñalver fue amiga de la cantante y la creadora del vestido insignia de la bandera cubana que actualmente se encuentra en exposición en el Smithsonian Institution Museum de Estados Unidos.

Lamentan muerte de Irma Peñalver. Facebook Celia Cruz

La nota envía un sentido pésame a los familiares de la modista y expresa que "siempre la recordaremos con mucho cariño".

Por su parte, el manager de Celiz Cruz, Omer Pardillo, afirmó en sus redes que Peñalver fue "una mujer sencilla y bondadosa. Modista de cientos de trajes" de la artista cubana, y envió sus condolencias a su hija Mercedes Olivera.

Varios cubanos han mostrado su consternación en la red social por la noticia, entre ellos Enrique Noguera, quien afirmó que "En el cielo Celia te espera para que vistas a su coro celestial".

Lamentan muerte de Irma Peñalver. Facebook Enrique Noguera

La profesora cubana de canto Lenia Diaz Diaz también destacó la muerte de "esta maravillosa mujer que por tantos años hizo brillar a nuestra reina Celia Cruz con sus diseños".

Peñalver radicó durante las últimas cinco décadas en Estados Unidos, donde también confeccionó diseños para las actrices Bette Davis y Olivia de Havilland.

Lamentan muerte de Irma Peñalver. Facebook Lenia Díaz Díaz

En una entrevista concedida a Rosa Marquetti, investigadora y colaboradora del portal noticioso OnCuba, relató que había conocido a Celia en Cuba, cuando trabajaba para una conocida casa de moda dirigida por el diseñador Pepe Fernández.

Tras llegar a Estados Unidos retomó el contacto con la intérprete de Azúcar en 1987, cuando se anuncia que Celia iría a Los Ángeles a develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

"Quería regalarle algo, pero al mismo tiempo me decía: ‘¿Qué podría regalarle que ella no tuviera?’”. Entones le encargó a una amiga en común radicada en España, Gilda Cánovas, esposa de Rolando Columbié, expianista de la Banda Gigante de Benny Moré, que le tomara las medidas a la cantante durante un viaje que ella realizaría a Madrid antes de llegar a Los Ángeles.

Peñalver recordó entonces que "le encomiendo a Gilda que en el viaje que Celia haría antes a Madrid, le tomara las medidas. Un día me llaman por teléfono. Resulta que tenía yo una amiga que también se llamaba Celia y era cubana y cuando descuelgo me dicen: “Irma, cómo estás, soy Celia” (Celia Cruz era una persona muy natural, y me habla como si hubiésemos hablado el día anterior, pero yo no la reconozco). Le pregunto: “Y René —refiriéndome al esposo de mi amiga Celia— cómo está?” Y me responde: “Irma, que soy Celia Cruz. Gilda me dijo que tú me querías hacer un vestido y yo para eso, estoy más puesta que un calcetín. Cuando vaya a Los Ángeles te llamo unos días antes y nos vemos”",

Fue el inicio de amistad "que se fortaleció para siempre", dijo en esa entrevista, donde también afirmó que el icónico vestido con la bandera cubana fue idea de la rumbera.

Celia Cruz, una de las artistas latinas más importantes del siglo XX, salió de la isla en 1960. Su música se convirtió en uno de los símbolos y estandartes de resistencia del exilio. Murió en 2003, dejando un inmenso legado para la tradición de la música cubana.

