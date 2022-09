¡La tiradera continúa! Residente responde a Cosculluela en "Cosquillita": "Me da vergüenza tener que utilizar mis destrezas"

Un nuevo enfrentamiento tiene al género urbano dividido en dos bandos: el de Cosculluela y Residente. Los dos artistas puertorriqueños se encuentran en plena guerra lirica que arrancó con la tiradera de Cosculluela, "René Renuncia" esta misma semana. Un canción que no ha quedado sin respuesta, ya que el ex de Calle 13 después de días lanzó su propia tiradera para atacar a su contrincante en esta batalla.

La canción lanzada por el intérprete de "Atrévete-te-te" se titula "Cosquillita" y dura poco más de 9 minutos. En ella, Residente ataca a Cosculluela por vender una imagen de ser de calle cuando proviene de una familia rica y relató un desencuentro que vivieron con el que demuestra que su mala relación viene de hace tiempo.

"Soy la planta eléctrica que enciende tu carrera. Escondiste los privilegios que siempre tuviste para vender que eres de un barrio en donde nunca viviste", "Deberías de pagarle regalías a los narcos por robarte una imagen pa' tratar de ser estrella", "Un raperito hispano, republicano, el Paris Hilton urbano" o "Lo que no vivió, se lo imagina", son algunos de los dardos envenenados que le dejó en la tiradera.

"Cosquillita" aterrizó en el canal de Youtube de René después de que su hermano, Gabriel, calentase las redes sociales con un vídeo en el que se burlaba de Cosculluela.

"Yo quiero ayudar a Coscu porque estoy encabronado con René, llevo meses sin hablar con él y por eso no ha salido un influencer", comenzó diciendo, antes de darle algunos "consejos" a Cosculluela para poder derribar a su hermano con una nueva canción.

"René usa tinta en la barba lo cual me parece una chorrería porque no acepta su vejez. También usa tanning (bronceadores) para verse caribeño y me da una vergüenza cabrona", dice en tono jocoso en su discurso cargado de sarcasmo.

Guiño a Cuba

En su tiradera, Residente hizo alusión al fallecido padre cubano de Cosculluela diciendo: "Tu padre debe estar revolviéndose en la tumba. Estás diciendo que los cubanos de afuera en Miami no pueden luchar por su país".

Cosculluela vs. Residente

Esta es la primera tiradera que protagonizan los dos raperos puertorriqueños, que durante mucho tiempo no han tenido la mejor relación a pesar de haber permanecido al mismo sello, White Lion.

Sin embargo, no fue hasta hace unos días que su rivalidad se reavivó a raíz de una polémica que surgió en las redes sociales. Todo comenzó con un beso que protagonizaron Tokischa y Villano Antillano en un concierto. Esto fue duramente criticado por algunos artistas boricuas entre los que estaba Cosculluela.

A los pocos días Residente se dejó ver con la cantante dominicana provocando la reacción de Cosculluela, quien después de algunas interacciones en redes sociales finalmente comenzó la guerra contra Residente con "René Renuncia".

Reacción de Cosculluela a la tiradera de Residente

Son muchos los que esperan que esta batalla tenga un nuevo round entre los dos artistas para definir quién es el ganador de esta tiradera, ya que las redes sociales están divididas al respecto. Sin embargo, Cosculluela lo tiene claro: la canción de Residente es soporífera.

Parece que a Cosculluela no le han hecho mucho daño los ataques del ex de Calle 13, quien ha dejado claro en sus redes sociales que esta tiradera era para "calentar".

¿Contestará Cosculluela? Habrá que esperar para ver qué pasa en este enfrentamiento.

Aquí te dejamos algunos de los mensajes que se leen en Twitter sobre esta controversia:

