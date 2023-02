Residente: "Este año saco todo el fuego desde mi nido de agua"

¡René Pérez Joglar, más conocido como Residente, está de celebración! El rapero y compositor puertorriqueño está cumpliendo este 23 de febrero 45 años, edad que ha recibido por todo lo alto.

Así lo dejó claro en el último post que colgó en Instagram, donde aparece de lo más elegante junto a su hermano Gabriel después de disfrutar de su fiesta de cumpleaños temática.

"Hoy es mi cumple y el nivel de alcohol en mi sangre lo sabe. Lo mejor que me pasó hoy fue jugar fortnite con Milo, despertar al lado de Kasia, bailar al lado de Robert de Niro, hablar con mi mamá, decirle a Darren Aronofsky que me gustó The Whale, estar con Gabriel siempre, darle un beso a JR, brindar mi negroni con Woody Harrelson, ver a José Parla de DJ, hablar en español con Jean Reno, bajar la borrachera comiendo cereal y escribir sin rimar", dijo el cantante en su post, resumiendo el día que vivió.

Un escrito que acabó advirtiendo todo lo que pueden esperar sus fans de este 2023 que tiene por delante: "Este año saco todo el fuego desde mi nido de agua".

El tablón de comentarios se llenó de felicitaciones de cumpleaños para el artista boricua. Aunque también hay quienes aprovecharon la ocasión para elogiarle por su disfraz al estilo Peaky Blinders, la serie de televisión inglesa. "Así deberían vestir todos los hombres. Me encantó" o "Me gusta esta onda muy Peaky Blinders. ¡Feliz cumple!", son algunos mensajes que le enviaron.

El año pasado, el ex de Calle 13 dio mucho que hablar. Primero fue su tiradera a J Balvin en la sesión que hizo con Bizarrap. Una polémica canción en la que le atacó verbalmente con frases tan duras como "es un imbécil con tinte de cabello, que puso a mujere' negra' con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino" o "lo peor de todo es que es racista y no lo sabe".

El rapero también se enfrentó a Cosculluela en otra tiradera que protagonizaron los dos puertorriqueños.

Además, lanzó "This is not America" junto a las cubanas de Ibeyi, que ganó el Latin Grammy 2022 a 'Mejor Vídeo Musical Versión Corta'.

Para este 2023, Residente tiene grandes proyectos, como adelantó recientemente. Uno de ellos es la película que tiene escrita junto a Alexander Dinelaris Jr., ganador de un Oscar por su guion de Birdman, uno de los favoritos del rapero.

Pero además de esta ambiciosa película, titulada Porto Rico, confirmó que tiene nueva música en camino. "Llevo encerrado escribiendo desde hace mucho, pero para los que esperan nueva música les cuento que ya mismo saco todo lo que he venido trabajando durante estos años. Estoy haciendo muchas cosas y aunque no las documente en las redes sociales están ocurriendo", reveló a comienzos de mes.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.