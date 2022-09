Premio a documental sobre crisis migratoria cubana en festival Paris Play

El documental The Water Wall (El muro de agua) sobre la crisis migratoria cubana obtuvo el premio al Mejor corto documental en el festival Paris Play.

El corto de la realizadora argentina Andrea Sambuccetti basado en el imparable éxodo cubano de los últimos meses, obtuvo el mayor reconocimiento del Festival de Cine Online de París, que se desarrolla para potenciar las proyecciones en línea y en directo, que cerró este domingo.

En este documental Sambuccetti cuenta la última travesía de Andy de la Torre, un cubano de 45 años, que intentó 43 veces alcanzar el sueño americano con una embarcación rústica.

Tras el premio, la realizadora dijo a CiberCuba que “denunciar la dictadura en Cuba es un compromiso que sostengo desde hace más de 20 años como comunicadora y que me ha costado hasta una deportación de la isla durante la primavera negra, ahí en la transición de Fidel a Raúl por el delito de darle micrófono a disidentes y artistas que el gobierno censuraba”.

“Hoy hacer un corto documental internacional sobre la crisis y este desesperado éxodo cubano es vital, para que vean no solo en Estados Unidos sino en el mundo que el sufrimiento y las muertes evitables no han terminado y se extenderán mientras siga el control, la represión y tragedia de un régimen que tiene miedo de dejar libre a la gente para no auto desaparecer”, apuntó, además, la periodista, quien es ganadora de un premio Emmy.

Este documental también fue finalista para el premio de Mejor corto documental del EdiPlay Internacional Film Festival, de Francia.

También fue incluido en las selecciones oficiales del Crown International Film Festival y del MoviePlay internacional Film Festival, ambos de Inglaterra.

Sambuccetti tiene más de 20 años de experiencia en la narración de historias para televisión y en este trabajo, según su decir, metió todas sus ilusiones en una bolsa para crear este corto, desde la cámara y la luz, hasta el audio, el guión, la producción y el montaje.

Dijo, que “es un humilde primer intento en el que pedí la colaboración de producción a amigos y colegas”.

En este documental aparece el momento en que de la Torre se hace un tatuaje con la fecha de llegada a Estados Unidos en su brazo derecho: Julio 27-1. Es el primer tatuaje en su cuerpo, además.

La imagen del emblemático tatuaje fue añadido al afiche del filme.

"Estoy muy contento con esa decisión, porque lo que sí no quería era tener puesto un brazalete con un mensaje confuso", dijo Andy durante una conversación con CiberCuba. "Mi tía me dijo que el día de mañana voy a poder explicarle a mis hijos el porqué de ese tatuaje".

"Cuando me lo estaban haciendo me preguntaron si me dolía el brazo, pero no, lo que me dolió fue el sacrificio para llegar a este tatuaje", afirmó.

"La gente no va a parar de tirarse al mar", pronosticó Andy. "En Caibarién todo el mundo está tirado para el agua porque perdieron toda esperanza de que aquello va a mejorar".

En su apuesta 43 para llegar a las costas de Florida, Andy partió en una embarcación rústica desde Caibarién, al norte de la provincia de Villa Clara, el pasado 2 de julio, acompañado por dos amigos.

Los tres balseros fueron rescatados por efectivos de la Guardia Costera de Estados Unidos cuando se encontraban al borde de la deshidratación, después de 15 días sin alimentos ni agua, ingiriendo pescado crudo.

"Creo que si pasábamos un día más en el mar, nos moríamos", relató Andy.

El rescate fue el 26 de julio y las autoridades los trajeron a tierra para brindarles asistencia médica. Un día después su hermana, Arianna de la Torre, recibió una llamada de las autoridades estadounidenses para que fuera a recogerlo.

Andy tendrá ahora que iniciar un proceso legal para regularizar su situación migratoria en Estados Unidos, apelando a una petición de refugio político.

A punto de cumplir los 41 años, dice sentirse agradecido por poder rehacer su vida.

"Mi familia está también muy contenta, porque se acabaron los sufrimientos de mi padre cada vez que salía o me desaparecía de la casa por unos días", confesó Andy. "Atrás se quedaron las multas acumuladas por salidas ilegales, gente que quiero y toda la miseria de Cuba".