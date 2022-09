Chanel Terrero interpretará "La estrella azul", canción principal de la nueva película de "Pinocho"

Foto © Captura de pantalla / YouTube e Instagram / Disney Plus

La cantante cubana Chanel Terrero tiene otra sorpresa musical para sus fans, pero esta vez viene acompañada de una propuesta cinematográfica.

La representante de España en Eurovisión 2022 interpretará el tema principal en español del nuevo remake de Pinocho, que se estrenará el próximo 8 de septiembre en Disney Plus.

“Todos los sueños se cumplen. Chanel Terrero interpretará 'La estrella azul', la canción principal de la nueva película de Pinocho. Estreno este jueves 8 de septiembre por el Disney Plus Day, solo en Disney Plus España”, anunció la plataforma de streaming en su cuenta oficial en Instagram con una publicación compartida por Chanel.

En el post, la artista además de presentar la película y su canción, cantó un fragmento del tema musical para deleite de todos sus seguidores en la red social.

La intérprete de “SloMo” añadió en otra publicación en Twitter, toda emocionada: “Es real. ¡Soy chica Disney!”.

A inicios de este mes de septiembre, Disney desencadenó muchísimas expectativas en Twitter al anunciar la nueva versión de “La estrella azul”, pero sin desvelar el nombre de la cantante. Poco después Chanel compartió el post junto a dos emoticonos: uno de una carita pensativa y otro de una estrella, que dieron a entender que se trataba de ella misma.

Esta es la segunda vez que la cantante cubana colabora con Disney, pues antes lo hizo para el musical El Rey León. Sin embargo, según dijo la propia Chanel a Europa Press, interpretar este tema en el remake de Pinocho es "un sueño, un regalo. Es una canción que me ha hecho mucha ilusión hacer porque toca esa niña que tengo dentro".

“La estrella azul”, título en español del tema más famoso del clásico de Disney, “When you wish upon a star”, fue escrita en 1940 por Leigh Harline y Ned Washington, año en el que ganó el Premio Óscar a la mejor canción original.

Además de haber sido grabada en varias ocasiones en distintos idiomas, un fragmento de su melodía comenzó a distinguir los openings de los filmes de Disney.

La versión original del tema para esta nueva película estará a cargo de la cantante, actriz y compositora británica Cynthia Erivo, quien dará vida al Hada Azul, mientras que Chanel la interpretará en español.

El nuevo remake, dirigido por el estadounidense Robert Zemeckis, contará con la actuación de Tom Hanks en el papel de Geppetto y Benjamin Evan Ainsworth dará voz a Pinocho.

Aquí te compartimos el tráiler de la película en español en el que se puede disfrutar de la voz de la cubana Chanel.

