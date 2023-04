Chanel Terrero enciende programa español "Cover Night" con versión latina de Ed Sheeran

La cantante cubana Chanel Terrero ha encendido la apertura del programa español “Cover Night” al interpretar una cubanísima versión de la canción “Shape of you”, del cantautor británico Ed Sheeran.

Su cover, con ritmo de salsa, le dio sabor cubano a la famosa canción, haciendo suyo el estribillo ("I´m in love with your body") con la frase "Enamorá de tu cuerpo", en la apertura del octavo episodio del show, donde también figura como jurado.

La noche del pasado jueves, el show que busca premiar los mejores covers de España tuvo el más puro estilo del pop latino en la voz y el baile de Chanel, quien soltó sus caderas con el sonido de las trompetas.

"Tremenda gozadera nos pegamos todos en el escenario de Cover Night", escribió en su cuenta de Instagram la cubana. "Gracias a los músicos, a los pedazos de arreglistas, a mis preciosos de Gispery Factiry Oficial, a los coros cubanos y mi director musical y artístico".

La canción, compuesta en inglés, estuvo intercalada por frases en español "a lo cubano".

Con su diáfana voz, sus sensuales movimientos y sus expresiones ("¡Agua!", "Me enamoraste y lo sabes bien", "¡Mira, mira!" "¡Qué rico!"), le ha sacado una sonrisa a Miguel Bosé y a los otros miembros que la acompañan como jurados en la primera temporada del espectáculo.

Junto a Bosé, Mónica Naranjo y Juan Magán, es una de las encargadas de seleccionar las mejores interpretaciones del show que le garantizan a los participantes su pase a siguientes presentaciones.

La cantante cubana sigue conquistando el mundo de la música en España.

El pasado año, fue incluida en la lista de la revista Forbes de las 100 mujeres más influyentes y poderosas de esa península en 2022.

La artista le dio a España el tercer lugar en el Festival de la Canción de Eurovision, donde obtuvo 459 puntos, un puesto que el país europeo tomó "como gloria y un éxito desde hacía años no visto".

Chanel, de 32 años, es una cantante, bailarina y actriz de vasta experiencia en el teatro y la televisión españoles. Nacida en La Habana, emigró con su familia a Barcelona con apenas cuatro años porque su madre "se enamoró", según contó a un medio español.