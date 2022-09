Subcampeones del Mundial Sub-15 de Béisbol recorren calles de La Habana

El equipo de jóvenes cubanos subcampeón del Mundial Sub-15 de béisbol tuvo un recibimiento en Cuba que incluyó un recorrido por las calles de La Habana, entre otros reconocimientos que llamaron la atención por su desproporción con el título alcanzado.

La escuadra cubana, que sufrió una paliza a manos del equipo de Estados Unidos en el pase a la final, pudo disputarla finalmente en un partido de revancha con marcador más ajustado a pesar de la derrota.

A diferencia de lo acontecido el sábado -cuando los norteamericanos ganaron por nockout (11x1)-, en la final el pitcheo cubano limitó el poder ofensivo de sus adversarios, a los que permitió seis indiscutibles, la misma cantidad que se apuntaron los muchachos dirigidos por Alexander Urquiola.

Disputado este domingo en la ciudad mexicana de Hermosillo, el partido de la final terminó con marcador de 4x3 a favor de los estadounidenses.

Sin tener en cuenta el resultado, ni la humillación anterior, las autoridades cubanas organizaron un recibimiento propio de campeones a una escuadra de adolescentes que saludaron desde un autobús al vacío de las calles habaneras, apenas correspondidos por un puñado de transeúntes.

Las imágenes compartidas por redes sociales dejan ver las escenas de júbilo de los subcampeones en el autobús, en contraste con calles vacías. En la céntrica esquina caliente de 12 y 23, donde los habaneros solían reunirse a comentar la pelota, se veía a una docena de personas saludando al autobús.

Sin embargo, las imágenes de mayor patetismo se vivieron en el recinto de la embajada cubana en México, donde los funcionarios hicieron un pasillo para recibir a los subcampeones como vencedores del torneo, ente aplausos y camisetas de regalo, que dejaban ver cierta expresión de estupor entre los jóvenes jugadores.

“En la patria equipo cubano subcampeón en la V Copa Mundial Sub-15 de #Beisbol de Hermosillo 2022 Lo reciben”; “Inicia recorrido por calles de la capital del equipo cubano subcampeón mundial sub-15 de beisbol en Hermosillo 2022 Saludo de y al pueblo”, indicó el portal oficialista de deportes Jit en sus redes sociales, dando un seguimiento exagerado a la bienvenida de una escuadra subcampeona.

El equipo cubano había garantizado este viernes su pase a la final tras vencer a Japón en las oficinas de los organizadores. El equipo nipón violó el reglamento relativo al límite de envíos de los sepentineros y vio cómo su victoria en el terreno frente a Cuba (3x0) se esfumaba en los despachos de los responsables del evento con sede en la ciudad mexicana de Hermosillo.

Metidos en el duelo final frente al "rival histórico" (Estados Unidos), el encuentro llegó igualado a la parte baja del quinto episodio, momento en que los estadounidenses rompieron definitivamente el empate en el marcador.

No obstante, los cubanos no bajaron los brazos y en la entrada conclusiva llenaron las bases con un solo out ante el relevista Zane Burns, quien les había sacado una docena de outs sin soportar carrera. Fue entonces que el mando estadounidense apeló a su mejor carta de bullpen, el veloz Ryan Harwood, que rubricó dos ponches sucesivos y dio por terminado el desafío.

En la jornada dominical el mejor bateador criollo fue el receptor Yaider Ruiz, de 3-2 con par de dobles e igual número de remolcadas. Las preseas de bronce las conquistó China Taipei sin sudar el uniforme, toda vez que Japón no pudo presentarse al choque debido al COVID-19.

A pesar de la deslucida conquista del segundo puesto, las autoridades deportivas cubanas organizaron un recibimiento con tufo propagandístico, celebrando el esfuerzo de los deportistas casi tanto como la euforia que provoca en estos días en la "oficialidad" del deporte cubano cualquier noticia que no sea la deserción de atletas en competiciones internacionales.