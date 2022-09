Unión Eléctrica anuncia apagones todo el día: "La quitan y la ponen cuando les da la gana"

Trabajador de la Unión Eléctrica de Cuba Foto © Unión Eléctrica UNE / Facebook

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció apagones para este miércoles durante todo el día y la noche.

Según dio a conocer la entidad en su muro de Facebook, se prevén afectaciones máximas de 300 MW en el horario diurno y de 596 MW en las horas pico.

Foto: Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

El martes se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas, con una afectación máxima de 560 MW en el horario pico, a las 20:10 pm.

A las 3:14 de la madrugada de este miércoles se restableció totalmente el servicio eléctrico, hasta las 6:22 am, cuando se comenzó a afectar nuevamente.

En este momento se encuentran fuera de servicio por averías cinco unidades: dos de la CTE Mariel, y tres bloques de las CTE Otto Parellada, Nuevitas y Felton.

Además, está en mantenimiento una unidad de la CTE Rente.

Varios internautas reaccionaron con molestia y desconfianza ante la información de la UNE, dado que el panorama energético no cambia a pesar del mantenimiento y la supuesta solución a las averías.

"Todos los días es una historia diferente, ni por la tabla se puede uno guiar, la quitan y la ponen cuando les da la gana y esto parece un carnaval. No saquen más publicaciones diciendo que [hay] mejoría, cuando un paciente esta crítico no se le da falsas esperanzas a los familiares. No nos engañen más por, favor somos personas no animales", dijo una residente en Cárdenas.

"Primera noche del curso sin dormir", comentó un vecino de Las Tunas.

"Juegan con nosotros, con las mismas plantas, incluso le han dado mantenimiento a algunas para que tengan más MW y todos los días hay menos disponibilidad, y no ha salido ninguna planta. Todo es mentira, UNE, ¿o el sistema de La Habana y los hoteles necesitan más energía hoy?", cuestionó un usuario.

"¿Por qué la disponibilidad de un día con respecto a otro disminuye casi en 100 MW, si se mantienen las mismas plantas trabajando y en la generación distribuida aumentó la generación? Así dicen que para diciembre los apagones llegarán a cero, es evidente que es mentira y que la famosa estrategia para incrementar potencia no dura más de 2 o 3 días, esto siempre va a ser la mismo", afirmó una pinareña.