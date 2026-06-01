"Derroche de todo lo que no tiene el pueblo": Cubanos arremeten contra fiesta por el inicio del verano

Mientras millones de cubanos soportan apagones que superan las 20 horas diarias y una escasez aguda de alimentos y transporte, el evento «Inicio del Verano 2K26» se celebró este fin de semana en el Hotel Resonance Musique de Varadero con 72 horas continuas de música urbana, desatando una ola de indignación en redes sociales.

El evento, organizado por el proyecto audiovisual Fiesta Havana y Rey Puma, contó con artistas como Yomil, Ja Rulay, Wildey, Zurdo MC y El Micha, entre otros.

El proyecto «La Familia Cubana» difundió videos de las actuaciones en redes sociales, lo que encendió la reacción de cientos de cubanos que denunciaron el contraste entre la fiesta de lujo y la realidad del país.

Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, también promocionó el evento en Instagram con una agenda que incluía almuerzo en Casa Dupont, jetski y fiesta de playa, lo que intensificó aún más la indignación popular.

Todo ello en un momento en que la Unión Eléctrica reportaba un déficit eléctrico de entre 1,930 y 1,960 MW en hora pico, con solo 1,170 MW disponibles frente a una demanda de 3,100 MW.

El activista Manuel Viera, resumió el sentir de muchos: «El país apagado, con hambre, tiznado con carbón y bajo la posibilidad de un conflicto armado y esta gente se van a Varadero a promocionar la vulgaridad y la bronca en algo que quieren hacer aparentar que es una fiesta por el inicio del verano accesible al pueblo de Cuba».

Viera también señaló el cambio de una tradición que antes era popular: «Antes, el inicio del verano se hacía en los barrios o en el malecón, desde hace unos años la desvergüenza es tal que lo hacen en hoteles de lujo donde solo llega la élite, pensando más en promocionar el demacrado turismo oficial que en el bienestar del pueblo».

Los Pichy Boys también criticaron las fiestas en Varadero y las calificaron como un intento de la dictadura cubana de «demostrar normalidad» en medio de la crisis.

Los comentarios en redes reflejaron una indignación unánime. Kelvis Mario Marino Valdés escribió: «Me parece una burla a la inteligencia humana. Tanta miseria, tanta hambre y tanta falta de todo, y se van a Varadero a tratar de aparentar el turismo decadente de Cuba».

Vivian de la Cuetara apuntó la paradoja geográfica: «Al lado, Santa Marta apagado. Llevan dos o tres horas con corriente al día. El evento es solo para los nuevos ricos».

Elba González Gómez fue directa: «¿Inicio del verano? Guanabo está apagado casi el día entero y no hay transporte. No sé qué verano disfrutará el cubano de a pie».

Omarito Gazmuri Mendoza cuestionó el modelo de negocio detrás del evento: «Cuba hace rato es de unos cuantos macetones que se involucraron con el gobierno. El problema es que están monetizando con la miseria de la mayoría para que una minoría vaya a estos eventos».

Varios usuarios también pusieron en duda la naturaleza del proyecto «La Familia Cubana» y sus vínculos con el régimen, preguntándose quién financia sus producciones y por qué sus integrantes pueden hacer críticas sutiles al Estado mientras otros jóvenes son detenidos por lo mismo.

Diana Elena Batista Escobar lo resumió con una imagen contundente: «Las familias cubanas no pueden tener un inicio ni disfrute del verano. Un solo pasaje a la playa de ida y vuelta cuesta más que un paquete de pollo».