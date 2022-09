Pintor holguinero Cosme Proenza en delicado estado de salud

El pintor holguinero Cosme Proenza se encuentra en delicado estado de salud, según confirman fuentes cercanas al artista

Proenza está ingresado desde el pasado martes, su estado es “muy grave” y está con ventilación artificial, aseguró a CiberCuba una fuente cercana al pintor.

De acuerdo con la fuente, no se sabe a ciencia cierta si Proenza contrajo COVID porque no le han realizado PCR, puesto que no se están haciendo estas pruebas por indicación de la dirección provincial de salud en Holguín, “porque ya se acabó la COVID”.

Según el periódico local ¡Ahora!, Holguín está entre las provincias con mayor reporte de casos de COVID-19 en el país, y presenta un incremento sostenido de atenciones médicas por “fiebre inespecífica”, que es el nuevo diagnóstico ante la falta de PCR para determinar coronavirus y de monosuero, para diagnosticar el dengue.

Cosme Proenza, de 74 años y natural de Holguín, es pintor, dibujante, ilustrador, grabador y muralista, ha desarrollado además una amplia labor como docente.

Su obra se caracteriza por la reapropiación de los códigos de la tradición del arte universal y una imaginería personal que proporciona al conjunto de su trabajo un particular ambiente mitológico.

Según la enciclopedia estatal cubana Ecured, Proenza es miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Asociación Internacional de Artes Plásticas (AIAP).

Ha realizado cerca de 20 exposiciones personales en Cuba y países como Ucrania o Puerto Rico. Además, ha participado en más de una treintena de muestras colectivas.

En 1998, el Gobierno cubano le otorgó la Distinción por la Cultura Nacional y, en 2002, la Medalla Alejo Carpentier.

En 2016, Proenza inauguró el Parque de los Tiempos, en Holguín, un espacio en su obra, y que, al mismo tiempo, representa las etapas en que la humanidad ha dividido la historia: pasado, presente y futuro.

El Parque fue construido mediante la técnica de cemento directo, sobre una estructura de acero y malla metálica a la cual se le aplican diferentes capas de mortero hasta llegar al resultado final. La labor de convertir en esculturas y arquitectura la obra pictórica de Proenza fue supervisada por el artista, desde el maquetado tridimensional inicial hasta la vegetación.