Dayanara Torres confiesa que no se divorció antes de Marc Anthony por sus hijos

Dayanara Torres y Marc Anthony se casaron en el año 2000 y cuatro años después decidieron poner punto final a su matrimonio con dos hijos en común. Sin embargo, antes de tomar la determinación de divorciarse, la modelo puertorriqueña sabía que su relación no tenía futuro, pero se quedó al lado del cantante por sus pequeños.

Fue durante una conversación con Giselle Blondet, que la Miss Universo 1993 confesó que siguiendo el ejemplo de sus padres se quedó en un matrimonio que no la hacía feliz por sus hijos Cristian y Ryan.

"Mis papás fueron los papás perfectos para nosotros. Sí tenían sus problemas, sí pasaron por muchas cosas que pasan en familia. Mi mamá se quedó en la relación por nosotros", contó Dayanara, que recordó que sus padres no se divorciaron hasta que ella y sus hermanos eran mayores.

"Cuando yo tenía 21 años, ellos se divorciaron. Pero, por lo menos nos dieron esa unión, esa familia que necesitábamos aunque a veces pensábamos que no es lo correcto estar en una relación si no estás feliz", agregó, matizando que el divorcio de sus padres no fue tan doloroso como si hubieran sido pequeños. "De alguna forma se lo agradezco", comentó.

Y siguiendo este ejemplo, ella misma antepuso el bienestar y felicidad de sus hijos por encima del suyo. "Así pasó en mi vida", comentó, reflexionando sobre su propia experiencia. "En esos tiempos no se hablaba de esas cosas. No había una comunicación tan amplia como la tenemos ahora, así que lo que yo aprendí es lo que yo viví".

"Entonces sí, de cierta forma me decía: ‘yo me casé, esta es la persona que escogí y si salió de esta manera, eso fue lo que escogí. Pero eso fue lo que me enseñaron, que si te casas por amor, pase lo que pase esa fue la persona que elegiste y ahí te tenías que quedar", reveló Dayanara, que después de un matrimonio de altibajos con el intérprete de "Parecen viernes" puso fin a su relación con él.

En la actualidad el exmatrimonio tiene una buena relación y es habitual verles juntos en eventos importantes de sus hijos. En cuanto a la vida amorosa de la presentadora, desde hace más de un año se encuentra disfrutando de su discreta historia de amor con el productor brasileño Marcelo Gama.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.