Dayanara Torres: "Todo pasó como tenía que pasar"

La puertorriqueña Dayanara Torres, ganadora del concurso Miss Universo en su edición de 1993 y primera esposa de Marc Anthony, conmemora por estos días los 30 años del reinado que le cambió la vida. Con una serie de videos que ha ido compartiendo en sus redes sociales, la actriz y modelo está rememorando el acontecimiento que, con apenas 18 años, la convirtió en uno de los rostros más bellos del mundo.

Como parte de ese homenaje, Torres concedió una entrevista al periódico de Puerto Rico Primera Hora, en la que ha hecho un rápido recuento de las últimas tres décadas de su vida.

Bajo la afirmación “Todo pasó como tenía que pasar”, la actriz contó lo temprano que llegó el éxito a su vida y cómo todos los acontecimientos que le siguieron fueron encajando, proporcionándole la plenitud de que disfruta ahora en su madurez.

A su triunfo con 18 años siguió, con apenas 25, su boda con Marc Anthony y el nacimiento de sus dos hijos en los años siguientes. Su divorcio y la partida de sus hijos como universitarios son también momentos que recuerda haber pasado muy rápido aún siendo muy joven.

La presentadora, quien ha dicho que todavía está y se siente joven, comentó que a la misma vez que todo esto ha ocurrido, le ha llegado el amor y que no hay nada más perfecto que esto.

“Una siempre tiene miedo cuando llega el amor, a enamorarse de nuevo, sobre todo cuando pasa por un situación tan humillante y triste, pero a la vez no quería darle poder a ese episodio de que rigiera mi vida”. Así se refirió la boricua a su ruptura con el productor Louis D'Esposito, quien en 2019 rompió con ella mediante una llamada telefónica, días después de que anunciara públicamente que padecía cáncer de piel.

“Lo que pasó en mi vida me dio las herramientas para saber exactamente lo que quiero y lo que nunca voy a dejar pasar. Así que es perfecto para mí”, sentenció.

Sobre su nueva relación con el productor brasileño Marcelo Gama, la modelo lo ha calificado como un hombre maravilloso que por primera vez la ve a ella como es, que quiere verla triunfar, verla en el escenario, y no guardada en una cajita. “Es la primera vez que estoy viendo algo tan diferente, pero me hace tan feliz porque es lo que me merezco”, añadió.

Torres habló de su salud, como ya es costumbre desde que en el 2019 le fuera detectado un melanoma. La actriz, en su lucha contra el cáncer de piel se ha convertido en uno de los rostros que más visibilidad ha dado a esta enfermedad. Como en cada entrevista, la puertorriqueña insistió una vez más en la importancia de ocuparse de la piel.

“Así de ingenua estaba yo, así de ignorante como muchas personas que piensan que el cáncer de piel no es peligroso, o no es importante… Tu piel es tu órgano mayor. La gente no sabe que lo que está fuera está por dentro”, expresó. Afortunadamente, en febrero de 2020 la ganadora de Mira quien baila recibió su última sesión del tratamiento contra el cáncer y cerró así uno de los peores capítulos de su vida.

Dayanara confesó que estuvo como siete u ocho años sabiendo que una lesión que tenía detrás de la rodilla cambiaba de tamaño y de forma pero que no iba al médico. Cuando finalmente lo hizo y recibió el diagnóstico entendió que entonces la gente tenía que saber. Su misión desde entonces ha sido compartir con el mundo la evolución de su enfermedad y de sus tratamientos.

“Desde que yo mencioné todo eso, las oficinas de los dermatólogos se llenaban”, afirmó la exreina de belleza, orgullosa de la labor divulgadora que ha hecho sobre el peligro del melanoma.

“Chequéate, insiste una vez más. Si lo toman a tiempo no tendrás que pasar por nada de lo que yo pasé. Por eso decidí hablar del tema”, subrayó.