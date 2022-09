Madre de cinco niños exige respuesta del gobierno en Holguín por su deplorable vivienda

Una madre de cinco niños exigió respuesta al gobierno de la provincia de Holguín por el deplorable estado de su vivienda, según video compartido en redes sociales.

“No es África! Es Cuba! HOY! Madre con 5 hijos viviendo en condiciones infrahumanas, como si fueran animales… Barrio marginal en Holguín, cerca del seminternado Juan José Fornet Piña. Y no me salgan diciendo que por qué tiene tantos hijos que en Cuba no hay ni condones!!”, refiere en Facebook este lunes el doctor Lucio Enríquez Nodarse, quien comparte la denuncia de esta madre cubana.

“Mi nombre es Elizabeth Ferrero Domínguez, tengo cinco niños. Críticamente estamos viviendo, porque tengo cinco niños que no puedo mandar a la escuela”, refiere la madre en las imágenes que se comparten en la red social.

“No tenemos agua, no tenemos corriente, de qué manera los puedo llevar a la escuela. Viven enfermos, miren las condiciones de esta casa. Terrible lo que estamos pasando”, reclama, además.

También apunta que “nos prometieron a todas las madres que nos iban a dar una vivienda. Estoy cansada de ir al gobierno. La respuesta que me dan es que todavía aquí no ha llegado esa resolución”.

“Siempre es algo diferente. No nos han ayudado para nada, para el lío de la vivienda”, sostiene en las imágenes.

Asimismo, comenta que en su casa llueve más adentro, que afuera.

“Cuando llueve no puedo ni cocinar, porque la cocina se me entripa [inunda]”, sostiene Elizabeth.

“Ya de verdad esto es desesperante. Necesito una respuesta, porque si no nos van a dar nada, por qué dicen que nos va a dar”, apunta, también.

“Nos tienen engañados. Necesito una respuesta”, concluye Ferrero Domínguez en el video, que muestra las deplorables condiciones en la que viven con sus hijos pequeños en una casa de madera, que no cuenta con piso de cemento, no tiene servicio sanitario y es apenas un cuarto donde está la cocina y la habitación para dormir.

A finales de agosto, también otra madre de esa provincia oriental de la isla, con tres niños pequeños denunciaba que debido a la precaria situación en que vivía estaba a punto de explotar en llanto.

Elisnais Azahares Aguilera escribió al grupo de Facebook "Revolico Holguín Ropa de niños y otras cositas", donde compartió fotos de un bohío de tablas de palma y techo de guano en la que habita con su familia.

Según su relato, hace dos años, cuando salió embarazada de sus gemelos, las autoridades le prometieron darle un subsidio para construir una casa.

"Y ahora tengo una bebé de un mes y fui al gobierno para que me ayudaran y no me dan solución. Solo que hay 800 madres con niños críticos. Siempre con la misma muela, que te van a visitar y nada, te ponen en una computadora para localizarla a una, es decir, controlar", afirmó.

Elisnais detalló que sus hijos han hecho alergia a las hormigas y la más pequeña sufre de un cuadro respiratorio.

Además, la casucha en la que vive está a punto de caerles arriba a los cuatro, cogen el agua de un pozo no potable y la corriente de una tendedera, que está tan bajita que tiene que cocinar sobre dos ladrillos en el suelo.

"Lloro cuando veo la desesperación por las tantas hormigas que los pican y le hacen daño, el no tener dinero para comprar zapatos buenos de salir ni de andar, juguetes, porque el salario que entra no alcanza ni para la comida. Estoy al punto de explotar en llanto", concluyó.

Esta misma semana otras madres cubanas denunciaron la terrible situación por la que atraviesan.

Una de ellas fue Yurisleidis Remedios Lemes, quien vive sola con sus trillizos en Santiago de Cuba, y lleva años tratando de que le instalen el gas licuado para cocinar.

Luego de que las autoridades le dijeran que cocinara con carbón, a pesar de que es asmática, ella envió un mensaje público a Miguel Díaz-Canel, y amenazó con echarse a la calle con sus hijos y ponerse a cocinar con leña frente a la sede del gobierno.

"Por favor, Díaz-Canel, tenga conciencia con esta madre y mande que me den el gas. Yo sé que a usted no le interesa un cojón lo que les pasa a las madres cubanas, a las madres de trillizos, pero ya no puedo más", dijo.

También Mailyn Ramírez denunció que las autoridades de Salud Pública en Santa Clara le retiraron la dieta médica que le corresponde a su hijo menor por estar bajo peso.

Mailyn, quien se ha declarado opositora del régimen, teme que la decisión sea una represalia tomadas por el gobierno en su contra por sus críticas contra el sistema.

El gobernante Díaz-Canel, por su parte, visitó el martes el barrio "La Concepción", en el municipio habanero de La Lisa, donde volvió a pedirle al pueblo que resista "creativamente".

"En la medida que tengamos más abastecimientos, con las medidas que estamos tomando en la economía, esto estará mejor. Lo que no nos podemos dejar vender. ¿De acuerdo? Resistimos pero creativamente, y vamos pa'lante, y vamos por más, y vamos a vencer", afirmó.