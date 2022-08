Madre de tres niños denuncia su precaria situación en Holguín: "Estoy al punto de explotar en llanto"

Una madre cubana de tres niños pequeños denunció que debido a la precaria situación en que vive está a punto de explotar en llanto.

Elisnais Azahares Aguilera escribió al grupo de Facebook "Revolico Holguín Ropa de niños y otras cositas", donde compartió fotos de un bohío de tablas de palma y techo de guano en la que habita con su familia.

Foto: Captura de Facebook / Revolico Holguín Ropa de niños y otras cositas

Según su relato, hace dos años, cuando salió embarazada de sus gemelos, las autoridades le prometieron darle un subsidio para construir una casa.

Foto: Captura de Facebook / Revolico Holguín Ropa de niños y otras cositas

"Y ahora tengo una bebé de un mes y fui al gobierno para que me ayudaran y no me dan solución. Solo que hay 800 madres con niños críticos. Siempre con la misma muela, que te van a visitar y nada, te ponen en una computadora para localizarla a una, es decir, controlar", afirmó.

Foto: Captura de Facebook / Revolico Holguín Ropa de niños y otras cositas

Elisnais detalló que sus hijos le han hecho alergia a las hormigas y la más pequeña sufre de un cuadro respiratorio.

Además, la casucha en la que vive está a punto de caerles arriba a los cuatro, cogen el agua de un pozo no potable y la corriente de una tendedera, que está tan bajita que tiene que cocinar sobre dos ladrillos en el suelo.

Foto: Captura de Facebook / Revolico Holguín Ropa de niños y otras cositas

"Lloro cuando veo la desesperación por las tantas hormigas que los pican y le hacen daño, el no tener dinero para comprar zapatos buenos de salir ni de andar, juguetes, porque el salario que entra no alcanza ni para la comida. Estoy al punto de explotar en llanto", concluyó.

Esta misma semana otras madres cubanas han denunciado la terrible situación por la que atraviesan.

Una de ellas fue Yurisleidis Remedios Lemes, quien vive sola con sus trillizos en Santiago de Cuba, y lleva años tratando de que le instalen el gas licuado para cocinar.

Ella envió un mensaje público a Miguel Díaz-Canel, luego de que le dijeran que cocinara con carbón, a pesar de que es alérgica y asmática, y amenazó con echarse a la calle con sus hijos y ponerse a cocinar con leña frente a la sede del gobierno.

"Por favor, Díaz-Canel, tenga conciencia con esta madre y mande que me den el gas. Yo sé que a usted no le interesa un cojón lo que les pasa a las madres cubanas, a las madres de trillizos, pero ya no puedo más", dijo.

También Mailyn Ramírez denunció que las autoridades de Salud Pública en Santa Clara le retiraron la dieta médica que le corresponde a su hijo menor por estar bajo peso.

Mailyn, quien se ha declarado opositora del régimen, teme que la decisión sea una represalia tomadas por el gobierno en su contra por sus críticas contra el sistema.