Amarilys Núñez a Ana de Armas: "Te mereces la ovación, el éxito y todo lo que está por venir"

La actriz cubana Amarilys Núñez se mostró feliz y orgullosa de que Ana de Armas esté en el momento más exitoso de su carrera gracias a su majestuosa interpretación de Marilyn Monroe en Blonde, que podría valerle su primera nominación a los Premios Oscar.

Durante el estreno de la película en el Festival de Venecia, la actriz cubana recibió una ovación del público durante 14 minutos, la más larga que ha ocurrido en ese importante evento, así como grandes halagos de reconocidos actores que compartieron esta biopic con ella, como es el caso de Adrien Brody.

"Te mereces la ovación, el éxito y todo lo que está por venir... Te amamos por tu talento y por todo lo que has logrado con entrega, disciplina y mucho trabajo. Eres nuestro mayor orgullo. Muy feliz por ti, querida Ana de Armas", escribió Amarilys Núñez.

La actriz acompañó su mensaje de una foto tomada durante el rodaje de la película El edén perdido, en 2006, en la que ambas participaron.

También en ese filme trabajó la popular actriz cubana Susana Pérez, quien igualmente dedicó unas palabras de orgullo por los logros de Ana y la defendió de quienes la critican por su acento.

"No importa que la critiquen, yo como cubana y como actriz me siento muy orgullosa de donde ha llegado y la respuesta que dio es perfecta. Bravo Ana de Armas. Te lo has currado bien y te lo mereces", escribió Susana.

