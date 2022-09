Yulién Oviedo a Pitbull por firmar a Lenier: "Botaste el dinero"

El cantante cubano Yulién Oviedo aseguró al rapero y empresario cubanoamericano Armando Christian Pérez, mejor conocido como Pitbull, que haber firmado a Lenier Mesa fue una mala decisión.

"Pitbull, hermano, botaste el dinero, te mareaste, pero yo no valgo un millón, que dudo mucho que lo hayas invertido en la calavera esta, yo valgo de 10 pa arriba...", dijo Yulién, quien recalcó que él es el mejor exponente del género urbano cubano.

Con este mensaje, el excantante de la Charanga Habanera dijo que daba por terminadas sus tiraderas a Lenier, con quien mantiene un enfrentamiento musical y en redes sociales desde marzo pasado.

"Doy por cerrado el asunto con este punto porque verdaderamente la diferencia entre nosotros es abismal", escribió en su cuenta de Instagram.

Yulién compartió en una directa con sus seguidores el nuevo tema musical en el que está trabajando, y les pidió sugerencias sobre qué artista del género invitar para que se sume a la canción. El cantante dijo que había decidido centrarse en su carrera profesional y su vida personal y que no dedicaría más energía a sus rencillas con el intérprete de "Cómo te pago".

"Ya voy a cerrar el capítulo porque verdaderamente nunca el capítulo empezó, en la primera demostró que fue por gusto, ese primer round me lo llevé yo 100 a 25 y este me lo llevé 200 a 0. (...) Pasé la página y voy a dedicarme a mi música, a mis proyectos, a mi familia, a ser feliz, que me parece que esa gente no lo son", dijo en la directa.

En marzo, Lenier sorprendió con el tema "Bafletazo", una tiradera para Yulién que salió en su canal de YouTube con un videoclip de la grabación en el estudio y donde aparecen figuras conocidas en el mundo de la farándula cubana como el influencer Michelito Dando Chucho, Un Martí To' Durako, el reguetonero El Yonki y el rapero Blad MC.

El cantante tildó a Yulién como "el bochorno del reguetón cubano", y aseguró que le "faltan los cojones para defender tu país".

Luego, Yulién lanzó su tiradera a Lenier, en la que se refiere a él como el "artista más cheo del género entero" y lo acusa de chivato y drogadicto.

Recientemente, Yulién aseguró que para darle una entrevista al presentador Alexander Otaola o al influencer Michelito Dando Chucho le tenían que pagar 5,000 dólares, un comentario que generó muchas reacciones, entre ellas la de Lenier.

Historias de Instagram / Yulién Oviedo

