Lenier Mesa y Yulién Oviedo protagonizan nueva tiradera en el género urbano: "El bochorno del reguetón cubano"

La era de las tiraderas entre intérpretes del género urbano cubano parece estar lejos de terminar. Luego de una racha entre varios reguetoneros con el rapero Al2 El Aldeano, y anteriormente entre Chocolate MC y El Chulo, ahora son Lenier Mesa y Yulién Oviedo quienes se subieron al ring.

Este martes, Lenier sorprendió con el tema "Bafletazo", una tiradera a Yulién que salió en su canal de YouTube con un videoclip de la grabación en el estudio y aparecen figuras conocidas en el mundo de la farándula cubana como el influencer Michelito Dando Chucho, Un Martí To' Durako, el reguetonero El Yonki y el rapero Blad MC.

En el tema, el cantante se refiere a Yulién como "el bochorno del reguetón cubano", a quien le "faltan los cojones para defender tu país".

"Eres un penco hace años, tu cuerpo y tu talento tienen el mismo tamaño", rapea Lenier.

Este lunes, Yulién Oviedo había anunciado que estrenaría una tiradera a Lenier, a quien llamó "lagartija periquera" y dijo que era un buen día para "cazar lagartijas y restregarles par de verdades en la cara, una de ellas es decirle lo rápido que se viro el teniente campesino este cuando en USA se le apretó la jugada"; aunque finalmente el tema no salió.

Yulién también se burló de Lenier por su afición a la música campesina y su trayectoria en el programa "Palmas y Cañas".

El martes, Lenier le envió un mensaje a Yulién a través de sus historias de Instagram, en el que le advertía que si no se retractaba de "tu falta de respeto hacia mi persona" soltaría "una bomba" que tenía activada "pa' enterrarte ya de una vez".

Finalmente, Lenier tomó la delantera y lanzó su tiradera primero.

No está claro por qué se desató este enfrentamiento entre ambos artistas, pero los seguidores se han mostrado muy sorprendidos porque Lenier no suele entrar en rifirrafes con sus colegas del género. No obstante, el cantante sorprendió con sus habilidades para este estilo, pues tiene acostumbrados a sus fans a su faceta romántica.

