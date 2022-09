Sharon Fonseca enseña su diente roto tras incidente con su hija Blu Jerusalema

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca no podrían estar más felices con la llegada de su hija Blu Jerusalema al mundo, y desde que nació en octubre de 2020 viven en una nube permanente de felicidad. Sin embargo, la paternidad no siempre es sonrisas y alegría, porque a pesar de disfrutarla cada segundo, de vez en cuando suceden algunos incidentes que provocan algún que otro susto.

La modelo venezolana relató el pequeño accidente que vivió cuando su hija le dio un cabezazo en la boca. Un golpe que provocó que se hiciera daño en un diente y que incluso le lijó la pieza dental. ¡Auch!

Fue ella misma la que mostró cómo quedó su diente a través de sus historias de Instagram, donde relató cómo sucedió este desafortunado incidente, recordando así a todos sus seguidores papás y mamás que hay que tener mil ojos cuando están alrededor de sus hijos.

"Me ha dado un cabezazo en los dientes. Se paró y ¡ah! Me reseteó el CPU en mi cabeza. Mi cabeza quedó vibrando como un año", comenzó explicando. Y es que además de dañarse la dentadura, la también empresaria se mareó del impacto. Tanto que comparó el movimiento de su cabeza con el de un muñeco. "Así estaba yo, vibrando y miren. Sí, casi que me saca el diente, me lo lijo", añadió, enseñando su diente, que ya no está listo como antes y está un poco resquebrajado.

A pesar del susto que seguramente se llevó Sharon, esta anécdota la relató con una sonrisa en su rostro, demostrando que se encuentra bien y que todo ha quedado como una historia que seguramente dentro de unos años le cuente a Blu entre risas.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.